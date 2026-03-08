بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

​بين مطرقة التعديل وسندان الاغتراب: حتى لا يفقد الضمان الاختياري ثقة الأردنيين

3 ساعات ago
​بين مطرقة التعديل وسندان الاغتراب: حتى لا يفقد الضمان الاختياري ثقة الأردنيين

الخبير موسى الصبيحي

​تلقيتُ اتصالاً من صديقٍ أردني، وهو شخصية أكاديمية حقوقية وإعلامية مقدرة تعمل في الخارج، ليعبّر لي عن امتعاضه البالغ من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المقترحة.

وقد تركّز اعتراضه — كما لسان حال الكثيرين— على رفع عدد الاشتراكات المطلوبة ورفع سن استحقاق التقاعد (سواء المبكر أو الوجوبي)، وهي خطوة فاجأت المشتركين اختيارياً.

​حقوق مكتسبة في مهب الريح:

​أكد لي هذا الصديق، الذي أتمّ 160 اشتراكاً، أن المقترحات الحالية تتجاهل “المشتركين النشطين” الذين أمضوا سنوات طويلة في الاشتراك (تجاوزت العشر سنوات). وكان الأحرى بالمشرّع أن يستثني هذه الفئة من أي تعديلات تمس شروط استحقاق الراتب، أو معادلة الحسبة التقاعدية، أو نسب الخصم من التقاعد المبكر، حفاظاً على استقرار مراكزهم القانونية.
​لقد وصل الأمر بصديقي الأكاديمي إلى حد التفكير الجدي في سحب اشتراكاته، متسائلاً بمرارة عن الجدوى من الاستمرار في منظومة يراها “غير مستقرة” ما لم يتم إنصاف شريحة المشتركين الحاليين.

إن أي مساس بهذه الحقوق لن يؤدي فقط إلى إيقاف الاشتراكات الحالية، بل سيشكل رادعاً قوياً يمنع المغتربين من الانتساب مستقبلاً لهذه المظلة.

​صرخة اغتراب جماعية:

لم يكن ​هذا الاتصال حالة فردية؛ بل هو واحد من عشرات الاتصالات والرسائل التي وصلتني خلال الأسبوعين الفائتين من أردنيين في الخارج، بعضهم تجاوزت مدة اشتراكه 15 عاماً. هؤلاء بنوا خططهم المستقبلية والتزاماتهم المالية بناءً على نصوص القانون الساري، وهم اليوم يشعرون بالخذلان والغضب، خاصة وأنهم يتحملون كلفة الاشتراك المرتفعة بالكامل من كدّهم وعملهم في دول الاغتراب.

​السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: ماذا سنقدم لهؤلاء الإخوة؟ ولماذا لا يتم استثناء المشتركين الفعّالين (أو من حققوا سقفاً معيناً من الاشتراكات قبل نفاذ التعديلات) من الشروط الجديدة؟

​نداء إلى مجلس النواب:

​أضع هذا القلق المتصاعد والاستياء في أوسط المشتركين إختيارياً تحت قبة مجلس النواب وأمام لجنة العمل النيابية. وأقول للسادة النواب بأن مسؤوليتكم اليوم تكمن في تحصين “الاشتراك الاختياري” بصفته نافذة أمان اجتماعي للمغتربين، ولأولئك الذين فقدوا وظائفهم واستمروا في الاشتراك على نفقتهم الخاصة.

​الخلاصة:
​لا نريد لنافذة الاشتراك الاختياري المهمة أن تُغلق أو تهتز الثقة بها، فالاشتراك الاختياري وُجد لتمكين كل أردني خارج مظلة الشمول الإلزامي من الحصول على حقه في الحماية الاجتماعية.
وإن استقرار هذه المنظومة هو مصلحة وطنية عليا تخدم الدولة والمواطن على حد سواء، وأي عبث بتوازناتها قد يؤدي إلى هجرة جماعية من مظلة الضمان، وهو ما لا نتمناه أبداً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

وفيات الأحد 8-3-2026

12:01

لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

11:58

تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

11:38

تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

11:33

حسّان يبحث مع شركات الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية

11:30

‏الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية

11:23

عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

11:21

في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

11:18

33 قتيلا جراء قصف بمسيّرتين على سوقين في السودان

11:13

حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

10:58

خسائر الشرطة الإيرانية.. تقديرات عن جثث بالآلاف تحت الأنقاض

10:53

بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026