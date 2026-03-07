المتحدة للاستثمارات المالية توسّع حضورها في السوق الأردني باستحواذين جديدين بقيمة 5 ملايين دينار

وطنا اليوم _

أعلنت شركة المتحدة للاستثمارات المالية عن تنفيذ صفقة استراتيجية جديدة تمثّلت في استحواذها على شركتي وساطة مالية في السوق المحلي، هما شركة المركز المالي الدولي التابعة لبنك الإسكان وشركة الحكمة للوساطة المالية، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار أردني.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أن هذا الاستحواذ يأتي استكمالًا لخططها التوسعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الوساطة المالية، وترسيخ دورها في تطوير سوق رأس المال الأردني من خلال تقديم خدمات وساطة متقدمة ومتكاملة تتوافق مع أحدث المعايير التقنية والرقابية.

وبهذا الاستحواذ الجديد، يرتفع عدد شركات الوساطة المالية التي استحوذت عليها “المتحدة” إلى خمس شركات، بعد استحواذها في السنوات الماضية على الشركة العربية للاستثمار المالي، وشركة الموارد للوساطة المالية التابعة للبنك الاستثماري، وشركة المجموعة المالية المتحدة للوساطة المالية. وقد مكّن ذلك الشركة من توحيد خبرات هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع قاعدة عملائها في السوق المحلي.

ويُشار إلى أن شركة المركز المالي الدولي، والمملوكة بنسبة كبيرة لبنك الإسكان، تُعد من الشركات العريقة في بورصة عمّان، إذ بلغت أحجام تداولاتها نحو 75 مليون دينار. وبموجب الصفقة سيحتفظ بنك الإسكان أيضًا بحصة في شركة المتحدة للاستثمارات المالية.

أما شركة الحكمة للوساطة المالية، فتصل أحجام تداولاتها السنوية في بورصة عمّان إلى نحو 75 مليون دينار كذلك، ما يعزز من الحضور التشغيلي للشركة بعد إتمام عملية الاستحواذ.

كما كانت المتحدة للاستثمارات المالية قد تملّكت في وقت سابق 5% من أسهم شركة BHM، إحدى كبريات شركات الوساطة في دبي، في خطوة تعكس امتداد حضورها الإقليمي وتؤكد قوة مركزها المالي وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة في أسواق المنطقة.

يذكر ان المتحدة للاستثمارات المالية من أكبر الشركات العاملة في قطاع الوساطة المالية في الأردن، ومحرّكًا رئيسيًا في تعميق التداول وزيادة السيولة وجذب الاستثمارات المؤسسية إلى بورصة عمّان، ضمن رؤيتها لأن تكون الشركة القائدة في تطوير قطاع الوساطة والخدمات المالية في المملكة