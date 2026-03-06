بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تنفيذاً لخطة التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستدامة “الطيران المدني” و”البيئة” يوقعان اتفاقية لإنشاء مجمع نباتي في محافظة مادبا

ساعتين ago
تنفيذاً لخطة التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستدامة “الطيران المدني” و”البيئة” يوقعان اتفاقية لإنشاء مجمع نباتي في محافظة مادبا

وطنا اليوم –  في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنوع الحيوي ودعم الجهود الوطنية في مكافحة التغير المناخي، وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني ووزارة البيئة، امس، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تشجير ريادي في محافظة مادبا، وذلك في مقر وزارة البيئة.

 ووقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن الهيئة عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.

  ويأتي هذا المشروع تحت مسمى “مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي للغابات والتعريف بأهميته (المجمع النباتي)”، وبميزانية إجمالية تقدر بـ 500,000 دينار أردني، تمتد على مدار 60 شهراً. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى:  حفظ الموارد الوراثية للغابات خارج موائلها الطبيعية.  وحماية الأنواع النباتية واستزراعها لضمان استدامتها.   وخلق وسيلة توعوية غير تقليدية تسلط الضوء على أهمية التنوع الحيوي الغابوي في المملكة. 

وأكد معالي الدكتور أيمن سليمان خلال حفل التوقيع أن هذه الشراكة تجسد تكامل العمل المؤسسي لحماية البيئة الأردنية، وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة .

بدوره صرح عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات بأن مساهمة هيئة تنظيم الطيران المدني في هذا المشروع تأتي من أدراك الهيئة لمسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وحرصها على دعم المبادرات التي تساهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الغطاء الأخضر في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:29

معالي العين خولة العرموطي … سيرة امرأة أردنية كتبت حضورها بالخلق والموقف

21:58

الأردن سيادة لا تُمسّ

21:54

الاقتصاد في زمن الأزمات كيف تحافظ دول الخليج والأردن على الاستقرار ؟

20:18

العدل الأمريكية تنشر وثائق تتضمن اتهامات لترمب بقضية إبستين

20:12

عمرو : السلع متوفرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار

20:00

الركراكي يودع منتخب المغرب بفيديو مؤثر

19:47

كابيتال بنك يُرسّخ قيم التكافل ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال في متحف الأطفال‎

19:18

الرئيس الأميركي : لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

19:12

أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

16:47

السفارة الأمريكية في الأردن تلغي جميع مواعيد التأشيرات

16:42

متى يصبح تأجيل كأس العالم لا مفر منه؟

16:12

الأردن… حين تلتقي الحكمة الهاشمية بإرادة الشعب

وفيات
وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026