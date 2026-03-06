تنفيذاً لخطة التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستدامة “الطيران المدني” و”البيئة” يوقعان اتفاقية لإنشاء مجمع نباتي في محافظة مادبا

وطنا اليوم – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنوع الحيوي ودعم الجهود الوطنية في مكافحة التغير المناخي، وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني ووزارة البيئة، امس، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تشجير ريادي في محافظة مادبا، وذلك في مقر وزارة البيئة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن الهيئة عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.

ويأتي هذا المشروع تحت مسمى “مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي للغابات والتعريف بأهميته (المجمع النباتي)”، وبميزانية إجمالية تقدر بـ 500,000 دينار أردني، تمتد على مدار 60 شهراً. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى: حفظ الموارد الوراثية للغابات خارج موائلها الطبيعية. وحماية الأنواع النباتية واستزراعها لضمان استدامتها. وخلق وسيلة توعوية غير تقليدية تسلط الضوء على أهمية التنوع الحيوي الغابوي في المملكة.

وأكد معالي الدكتور أيمن سليمان خلال حفل التوقيع أن هذه الشراكة تجسد تكامل العمل المؤسسي لحماية البيئة الأردنية، وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة .

بدوره صرح عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات بأن مساهمة هيئة تنظيم الطيران المدني في هذا المشروع تأتي من أدراك الهيئة لمسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وحرصها على دعم المبادرات التي تساهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الغطاء الأخضر في المملكة.