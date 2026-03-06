كابيتال بنك يُرسّخ قيم التكافل ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال في متحف الأطفال‎

وطنا اليوم:ترجمةً لمعاني التكافل التي يحملها شهر رمضان المبارك، نظّم كابيتال بنك إفطاراً رمضانياً خيرياً لنحو 150 طفلاً من الفئات الأقل حظاً في متحف الأطفال. وشهدت الفعالية مشاركة تطوعية واسعة من موظفي البنك، الذين حرصوا على قضاء وقت مميز مع الأطفال ومشاركتهم التحضيرات للإفطار والألعاب المتنوعة، ضمن أجواء يسودها الفرح والسرور.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي أقيمت في أروقة المتحف، حيث ساهم متطوعو كابيتال بنك في تنظيم الألعاب والمسابقات للأطفال، بهدف إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز إحساسهم بالدعم والاهتمام المجتمعي في هذا الشهر الفضيل.

وفي تعليق لها على هذه المبادرة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه الفعالية تأتي في صميم ركائز المسؤولية الاجتماعية للبنك. وقالت: “إن تنظيم هذا الإفطار الرمضاني يعكس التزامنا العميق والراسخ تجاه مجتمعنا، وإيماننا بأهمية ترسيخ قيم العطاء والمشاركة. نحن في كابيتال بنك نعتبر العمل التطوعي وسيلة حقيقية لتعزيز أواصر التضامن، ونسعى دائماً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بما ينسجم مع استراتيجيتنا لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع”.

ويواصل كابيتال بنك تنفيذ برامجه المجتمعية التي تركز على التنمية والتكافل، انطلاقاً من مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسعى دوماً للموازنة بين ريادتها المصرفية ودورها الإنساني في تعزيز روح المحبة والتكافل داخل النسيج المجتمعي الأردني.