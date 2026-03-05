بنك القاهرة عمان
روسيا تدرس تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

39 دقيقة ago
روسيا تدرس تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنها تدرس تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى دول في أوروبا عبر الأنابيب، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي: “الاجتماع الحكومي المقبل سيستمر في دراسة وبحث توجيه موارد الطاقة الروسية نحو الأسواق الأكثر ربحية، ولا تزال روسيا تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي”.


