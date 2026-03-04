شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

وطنا اليوم:أعلنت قطر للطاقة أنه عطفاً على إعلانها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، فإنها تعلن بأنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة.

وأشارت قطر للطاقة إلى أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.

وأوقفت “قطر للطاقة” إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة “راس لفان” الصناعية ومدينة “مسيعيد الصناعية” في دولة قطر.

وأوضحت “قطر للطاقة”، في بيان امس ، أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بالشحن في مضيق هرمز الذي تعطل بسبب الرد الإيراني على الهجمات.

ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” المتخصصة في معلومات أسعار النفط في مذكرة أرسلتها إلى المشتركين اليوم الاثنين واطلعت عليها رويترز أنها ستعلق العطاءات والعروض الخاصة بتقييم أسعار المنتجات النفطية المكررة في الشرق الأوسط التي تمر عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الشركة، وهي من أكبر مزودي المعلومات والأسعار المرجعية لأسواق النفط والوقود، أنها تجري مراجعة لآلية تسعير النفط الخام في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في المذكرة المرسلة إلى المشتركين إنها علقت، اعتباراً من الثاني من مارس/آذار وحتى إشعار آخر، نشر طلبات الشراء والعروض في عملية تقييم سوق المنتجات المكررة في الشرق الأوسط والتي تشمل عمليات التحميل في موانئ الخليج التي تتطلب العبور عبر مضيق هرمز.

ورفضت “بلاتس” التعقيب بشأن تعليق العطاءات والعروض لبعض تقييماتها لمنتجات النفط في الشرق الأوسط. ومضيق هرمز هو ممر مائي ضيق بين إيران وعمان يربط الخليج ببحر العرب.

وكانت السفن التي تحمل نفطاً يعادل حوالي خمس الطلب العالمي من السعودية والإمارات والعراق وإيران والكويت تمر في المعتاد عبر الممر المائي جنباً إلى جنب مع ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافيها.