رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، وذلك في سياق الاجتماعات التي عقدها لاستعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور الصناعة الوطنية في الأمن الغذائي، حيث أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للصناعة الوطنية وتعزيز دورها.

بدوره أكد الجغبير التزام الصناعة الأردنيَّة بعدم رفع الأسعار، وتوفير المواد والسلع في الأسواق وفق الأسعار الحالية، واستمرار المصانع الأردنية بالعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي؛ لتوفير احتياجات المواطنين.

وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة