بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن

5 ساعات ago
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، وذلك في سياق الاجتماعات التي عقدها لاستعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور الصناعة الوطنية في الأمن الغذائي، حيث أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للصناعة الوطنية وتعزيز دورها.
بدوره أكد الجغبير التزام الصناعة الأردنيَّة بعدم رفع الأسعار، وتوفير المواد والسلع في الأسواق وفق الأسعار الحالية، واستمرار المصانع الأردنية بالعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي؛ لتوفير احتياجات المواطنين.
وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

16:45

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

16:14

الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

16:06

الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

16:03

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

15:57

مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على والده.. وطهران تراه مرشدها

15:36

شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

15:27

أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

15:21

تركيا: دفاعات حلف الناتو دمرت صاروخا أطلق من إيران فوق شرق البحر المتوسط

15:13

موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية ام علي

15:08

اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة مايكروسوفت تيمز لمن هم بالخارج

14:31

احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026