الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض

ساعتين ago
وطنا اليوم _

تشارك هيئة تنشيط السياحة في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة (ITB Berlin 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 آذار الجاري في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 24 ممثلاً عن القطاع السياحي الأردني من مكاتب سياحة وسفر وفنادق، إلى جانب الملكية الأردنية. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية والترويج لمختلف أنماط المنتج السياحي الأردني، بما يسهم في دعم تنافسية المملكة على خارطة السياحة الدولية.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، حيث تشكل منصة استراتيجية للتأكيد على أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار واستمرارية الحركة السياحية بشكل طبيعي، إضافة إلى طمأنة الشركاء الدوليين وتعزيز الثقة بالوجهة الأردنية، والحفاظ على حصتها في الأسواق الأوروبية الرئيسية.

ويعكس الجناح الأردني تكامل الجهود الوطنية، حيث من المتوقع عقد لقاءات واجتماعات ثنائية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران ووسائل الإعلام المتخصصة لفتح أسواق جديدة وزيادة أعداد السياح خلال الموسم المقبل.

وعلى هامش المشاركة، تم توقيع اتفاقيتي طيران عارض (Charter) لدعم زيادة السعة المقعدية إلى المملكة، بما يعزز الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة ويترجم نتائج المشاركة إلى أرقام ملموسة على أرض الواقع.


