كابيتال بنك يعلن رعايته الفضية لمبادرة “سُلوان الأمل 2026″‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته الفضية لمبادرة “سُلوان الأمل 2026″، التي تنظمها مؤسسة “حرير” للتنمية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تأكيداً على التزامه بدوره المجتمعي وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن، والمساهمة في إدخال الفرح والدفء إلى قلوب الفئات الأقل حظاً.

وتعد حملة “سُلوان الأمل 2026” امتداداً لمسيرة إنسانية انطلقت عام 2018، وتهدف هذا العام إلى تنظيم إفطارات جماعية وتوزيع سلال الخير وتقديم الهدايا للأطفال والأسر المستفيدة. وتركز المبادرة بشكل خاص على دعم أطفال مرضى السرطان وذويهم، والأيتام، وأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعمال الوطن.

وتسعى الحملة خلال رمضان 2026 إلى تنظيم 10 إفطارات جماعية يستفيد منها نحو 5000 شخص، وتوزيع 1000 طرد غذائي، إلى جانب تقديم كسوة العيد والهدايا، بما يسهم في رسم البسمة على وجوه المستفيدين في مختلف محافظات المملكة.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو أن شهر رمضان يشكّل فرصة متجددة لترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى أن دعم البنك لمبادرة “سُلوان الأمل” يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكاتف المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع، لا سيما من خلال مبادرات تفاعلية تعزز الأثر الإيجابي المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “سُلوان الأمل” استطاعت منذ انطلاقتها الوصول إلى أكثر من 20,000 طفل وعائلة، وتنظيم ما يزيد عن 50 إفطاراً جماعياً، ما يعكس اتساع أثرها واستمرارية حضورها في العمل الإنساني بالمملكة.