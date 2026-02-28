بنك القاهرة عمان
الملك ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي

3 ساعات ago
الملك ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي

وطنا اليوم _

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله سبل خفض التصعيد الإقليمي.

وأعرب جلالة الملك، خلال الاتصال، عن إدانته للاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على أن المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.

وأكد جلالته رفض الأردن القاطع لأية أعمال تمس سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، لافتا إلى ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات وتجنيب المنطقة تداعيات التأزيم


