بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

ما بين الشرفات وحدادين

39 دقيقة ago
ما بين الشرفات وحدادين

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
طرح الدكتور طلال الشرفات أمين عام حزب المحافظين مقالا وجه من خلاله رسالة إلى رئيس الوزراء بضرورة فتح حوار مباشر مع الأحزاب السياسية للإستماع إلى وجهات نظرهم في مختلف القضايا العامة ، والاستفادة من خبراتهم ، وأن لا تقتصر على الكتل النيابية الحزبية داخل مجلس النواب، لأن الأحزاب السياسية هي مصنع ومرجعية هؤلاء النواب ، وليس كافة الأحزاب السياسية ممثلة مجلس النواب ، علاوة على أن الأحزاب لديها هياكل سياسية من مجالس تنفيذية وسياسية ، وأخرى استشارية تخصصية قادرة على تكريس خبراتها لخدمة الدولة والصالح العام ، والأحزاب السياسية أصبحت جزء من مؤسسات الدولة غير الرسمية ضمن منظومة التحديث السياسي التي هي نتاج إهتمام ملكي سامي ، ومباركة الدولة ، في حين كان رأي الأستاذ بسام حدادين مخالف للدكتور طلال الشرفات ، بأن الأحزاب السياسية وخصوصاً أمين عام الحزب مهمته الإشراف على تنظيم الحزب وهياكله وإدارته ، وليس من واجب الحكومة محاورته، والمشاركة في صناعة القرار تكون من خلال الكتل النيابية داخل مجلس النواب ، وطالب مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس لتفعيل أداء الكتل النيابية الحزبية ، وباعتقادي أن ما طرحه الدكتور طلال الشرفات مطلب محق لأن ليس كل الأحزاب ممثلة في مجلس النواب ، وأن هذه الأحزاب لديها قواعد شعبية من مختلف التخصصات والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية ، وهي بالنهاية بيوت خبرة ومرجعية سياسية يجب أن نعزز وجودها، وقوتها لدى الرأي العام، بما ينعكس إيجاباً بتحفيز المجتمع الأردني على الإقبال والانخراط في العمل الحزبي ، إذا كنا جادين فعلا بإنجاح منظومة التحديث السياسي وذاهبين نحو الحكومات البرلمانية الحزبية ، وليكن جلالة الملك عبدالله الثاني قدوتنا في هذا الشأن ، وأن نقتدي به ، حيث أن جلالة الملك يقوم بحوارات شبه أسبوعية مع كافة القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وغرف تجارية وصناعة ، واقتصاديين ومستثمرين ، وإعلاميين ، وغيرهم من مختلف التخصصات والتيارات الفكرية والعلمية ، أما أن يبقى الحوار الحكومي محصوراً في الكتل النيابية داخل مجلس النواب فهذا لا يغطي شريحة واسعة من الشعب الأردني ، لأن عدد النواب الحزبيين لا يغطي كافة شرائح المجتمع ، ولذلك يجب أن توسع الحكومة دائرة الحوار ، وإشراك الأحزاب السياسية في صناعة القرار ، لنعزز وجودها، وخلاف ذلك ما فائدة المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقد بشكل مستمر لتمكين المرأة والشباب وتشجيعهم وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي ، فتجاهل الأحزاب في صناعة القرار ينفر المجتمع من الحياة الحزبية ، وخصوصاً بعد تعطيل أو الإنتخابات البلدية لمدة عامين تقريباً كما يشاع إعلامياً ، ونحن نعلم أن ليس كل النواب الحزبيين يتبنى رؤية حزبه داخل مجلس النواب وخصوصاً النواب الذين نجحوا من خلال القوائم المحلية ، وعليه فإن طروحات الدكتور الشرفات ومعالي بسام حدادين تدخل في باب السجال والحوار والعصف الذهني الديمقراطي الإيجابي الذي يخدم المصلحة العامة ، ويعزز العمل السياسي والحزبي، وعلى الحكومة أن توسع دائرة الحوار الوطني لتغطي أكبر شريحة من المجتمع ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:39

اشتباك غير مقصود (قصة قصيرة)

11:37

( 6.9 ) مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات

11:36

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

11:25

حسم الجدل.. المغرب يُبقي على العبارات الدينية في سيارات نقل الأموات

11:16

أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

11:06

سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس عدة مواطنين في مصر

10:35

مقتل اردني اثر تعرضه لاعتداء باداة راضة على الراس

10:28

الإعدام شنقًا لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته والهرب من مكان الحادث

10:23

8 آلاف قتيل على طرق الهجرة في عام 2025

10:18

وفيات الجمعة 27-2-2026

10:08

كلينتون تقدم إفادتها حول فضحية إبستين وتطالب باستدعاء ترامب

09:58

تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026