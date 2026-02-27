تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن

وطنا اليوم:قالت مديرة الشراكات المجتمعية وبرنامج فلسطين في تكية أم علي، ياسمين نزال، إن تكية أم علي تنفذ عدة برامج تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت نزال أن تكية أم علي تقدم قرابة 20 ألف طرد غذائي شهريًا للأسر المحتاجة على مدار العام، في مختلف المحافظات. ويتم توزيع هذه الطرود بالتعاون مع عدة جهات، مثل الجمعيات الخيرية، لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشارت نزال إلى أن قرابة 100 ألف فرد يستفيدون شهريًا من هذه المساعدات الإنسانية. كما ذكرت أن تكية أم علي تقدم موائد الرحمن التي يستفيد منها قرابة 10 آلاف صائم يوميًا داخل الأردن وفي قطاع غزة. وأضافت أن تكية أم علي تعمل على تنظيم موائد الرحمن سنويًا منذ تأسيسها، وتستمر في تقديم هذه الخدمة كل عام.

وبينت نزال أن الطرود الغذائية التي تقدمها تكية أم علي تشمل 22 مادة غذائية أساسية، وأن الكميات تتضاعف وفقًا لعدد أفراد الأسرة المستفيدة، مما يضمن تلبية احتياجاتها الغذائية لمدة شهر كامل.

وأكدت نزال أن تكية أم علي قد أتمت أتمتة العمل وتملك قاعدة بيانات تشمل قرابة ربع مليون شخص، وهو ما يسهم في توزيع المساعدات الإنسانية بناءً على احتياجات الأسر ورغباتها، كما يساعد في تقديم خدمات متنوعة تتناسب مع كل حالة.