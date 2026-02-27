بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن

3 ساعات ago
تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن

وطنا اليوم:قالت مديرة الشراكات المجتمعية وبرنامج فلسطين في تكية أم علي، ياسمين نزال، إن تكية أم علي تنفذ عدة برامج تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت نزال أن تكية أم علي تقدم قرابة 20 ألف طرد غذائي شهريًا للأسر المحتاجة على مدار العام، في مختلف المحافظات. ويتم توزيع هذه الطرود بالتعاون مع عدة جهات، مثل الجمعيات الخيرية، لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من المستفيدين.
وأشارت نزال إلى أن قرابة 100 ألف فرد يستفيدون شهريًا من هذه المساعدات الإنسانية. كما ذكرت أن تكية أم علي تقدم موائد الرحمن التي يستفيد منها قرابة 10 آلاف صائم يوميًا داخل الأردن وفي قطاع غزة. وأضافت أن تكية أم علي تعمل على تنظيم موائد الرحمن سنويًا منذ تأسيسها، وتستمر في تقديم هذه الخدمة كل عام.
وبينت نزال أن الطرود الغذائية التي تقدمها تكية أم علي تشمل 22 مادة غذائية أساسية، وأن الكميات تتضاعف وفقًا لعدد أفراد الأسرة المستفيدة، مما يضمن تلبية احتياجاتها الغذائية لمدة شهر كامل.
وأكدت نزال أن تكية أم علي قد أتمت أتمتة العمل وتملك قاعدة بيانات تشمل قرابة ربع مليون شخص، وهو ما يسهم في توزيع المساعدات الإنسانية بناءً على احتياجات الأسر ورغباتها، كما يساعد في تقديم خدمات متنوعة تتناسب مع كل حالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

ما بين الشرفات وحدادين

11:39

اشتباك غير مقصود (قصة قصيرة)

11:37

( 6.9 ) مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات

11:36

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

11:25

حسم الجدل.. المغرب يُبقي على العبارات الدينية في سيارات نقل الأموات

11:16

أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

11:06

سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس عدة مواطنين في مصر

10:35

مقتل اردني اثر تعرضه لاعتداء باداة راضة على الراس

10:28

الإعدام شنقًا لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته والهرب من مكان الحادث

10:23

8 آلاف قتيل على طرق الهجرة في عام 2025

10:18

وفيات الجمعة 27-2-2026

10:08

كلينتون تقدم إفادتها حول فضحية إبستين وتطالب باستدعاء ترامب

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026