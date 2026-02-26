بنك الملابس: 1500 شخص في الجيزة استفادوا من الصالة المتنقلة

وطنا اليوم:أنهى بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية فعاليات الصالة المتنقلة التي أقيمت في مركز شباب الجيزة بمحافظة العاصمة/لواء الجيزة، ضمن جهوده المستمرة للوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، استمرت الفعالية لمدة يومين، تمكن خلالها فريق البنك من خدمة نحو 300 أسرة، بما يقارب 1500 فرد، حيث جرى توزيع أكثر من 7000 قطعة ملابس على الأسر المستفيدة، بما يحفظ كرامة المنتفعين ويمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم بكل خصوصية واحترام.

ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات البنك في شهر رمضان المبارك، وضمن برنامج “ديرتنا” المخصص لخدمة الأسر في المحافظات، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

يذكر أن بنك الملابس الخيري يعمل من خلال صالتين ثابتتين في العاصمة عمان ومحافظة الكرك، حيث يستقبل العائلات المستفيدة على مدار العام ويوفر لهم الملابس بشكل مجاني ومنظم، إلى جانب تنظيم صالات متنقلة في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة.