مبادرات مجتمعية لتعليق زينة رمضان في شوارع عمّان

وطنا اليوم:عادت زينة رمضان لتضيء شوارع وأحياء عمان، في إطار مبادرة مجتمعية هدفت إلى إدخال الفرح على قلوب المواطنين، دون نسيان أهلنا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرضون لها وما يرافقه من مشاعر حزن وتضامن شعبي واسع، وشهدت العاصمة تزيين عدد كبير من الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية، إلى جانب انتشار الزينة على نوافذ وشرفات المنازل، في مشاهد لاقت تفاعلا لافتا من الأهالي، لا سيما الأطفال الذين أبدوا فرحتهم بالأضواء والفوانيس الرمضانية.

تعليق زينة رمضان عدة شوارع

وقال عضو غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان اليوم الخميس إن مشروع زينة رمضان هو مبادرة من غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى، حيث جرى توزيع مواقع التزيين وفق ترتيبات مشتركة.

وأوضح علان أن تمويل المشروع تم من أموال التجار المنتسبين لغرف التجارة، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو إسعاد المواطن وتعزيز الأجواء الإيجابية خلال شهر رمضان، مبينا أن جزءا من الزينة صنع محليا دعما للمنتج الوطني، فيما تم استيراد أجزاء أخرى لعدم توفر الإمكانيات التقنية محليا أو لارتفاع كلف التصنيع.

وأشار إلى أن زينة رمضان هذا العام تميزت بإدخال ألوان العلم الأردني في بعض التصاميم، إلى جانب العبارات الرمضانية والدينية المألوفة مثل “رمضان كريم”، وأشكال الأهلة والنجوم، بما ينسجم مع روح الشهر الفضيل وهوية المكان.

تحديات ميدانية وسرقات مؤسفة

ولفت علان إلى أن تنفيذ المشروع واجه عددا من التحديات، أبرزها ما يلي:

متطلبات التصاريح من الجهات المختصة.

التحديات الفنية المرتبطة بالكهرباء والبنية التحتية.

تعرض بعض مواقع الزينة لاعتداءات وسرقة كوابل كهربائية، ما أدى إلى تعطلها في عدد من الشوارع.

وأكد علان أن هذه السلوكيات تعد اعتداء على المال العام وتؤثر سلبا على المجتمع ككل، داعيا إلى الحفاظ على المبادرات التي تخدم الصالح العام.

تأخير التنفيذ وأسباب لوجستية

وحول توقيت تركيب الزينة، أوضح أن جزءا من المواد المستوردة تأخر وصوله بسبب ظروف الشحن والعطل الرسمية في بلد المنشأ، إضافة إلى الحرص على تجنب فترات الأمطار أثناء التركيب، مؤكدا أن جميع الزينة المستخدمة آمنة ومقاومة للمياه.

الزينة ستبقى حتى نهاية الصيف

وبين أن الزينة ستبقى في الشوارع حتى نهاية فصل الصيف تقريبا، قبل أن يتم فكها وتخزينها وصيانتها لاستخدامها في مواسم لاحقة، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لها يقدر بنحو ثلاثة مواسم مع الصيانة الدورية.

الفرح لا ينفصل عن التضامن

وختم علان بالتأكيد على أن إدخال البهجة على الناس لا يتعارض مع التضامن مع الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بأن تحل المواسم القادمة وأهل غزة وفلسطين في حال أفضل.