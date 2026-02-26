“الإفتاء” تحذر من اعتماد الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل مراجع للفتوى

وطنا اليوم:حذّرت دائرة الإفتاء العام من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كمراجع لإصدار الفتاوى، مؤكدة أن هذه الأدوات لا تصلح أن تكون بديلا عن أهل الاختصاص من العلماء والمفتين.

وأوضحت في فتوى عن حكم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الفتاوى، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على جمع المعلومات المتاحة في مواقع الفتاوى دون تمييز دقيق بين الصحيح وغيره، وقد تُدرج أحيانًا مراجع أو معلومات غير دقيقة، ما يعرّض المستخدمين للوقوع في الخطأ.

وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تستطيع إدراك حال المستفتي وظروفه الخاصة، وهو أمر جوهري في عملية الإفتاء؛ إذ يعتمد المفتي على طرح أسئلة واستفسارات لفهم الملابسات المحيطة بالمسألة قبل إصدار الحكم الشرعي المناسب، نظرًا لاختلاف الفتوى تبعًا لاختلاف الأحوال والأشخاص.

ولفتت إلى جواز الاستئناس بتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل المتخصصين والباحثين الشرعيين، مع ضرورة الرجوع إلى أهل العلم الثقات لإستقاء الفتوى من مصادرها الأصيلة والمعتمدة.