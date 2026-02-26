بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين

وطنا اليوم:أعلن السفير البريطاني لدى الأردن، فيليب هول، عن تحديثات هامة في عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تهم كل من يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة من الآن فصاعداً.

وأوضح السفير أن عملية التقديم ستبقى عبر الإنترنت كما في السابق، ولكن مع إضافة خطوة جديدة تتمثل في إنشاء حساب UKVI عبر الموقع الإلكتروني المخصص بمجرد حصول المتقدم على الرقم المرجعي الخاص بطلبه.

وبيّن السفير أنه عند الموافقة على طلب التأشيرة، سيتوجب على المسافر تسجيل الدخول إلى حسابه للحصول على “كود المشاركة” (Share Code)، وهو إجراء ضروري يجب القيام به في كل مرة يخطط فيها الشخص للسفر إلى المملكة المتحدة.

وأكد أن هذا النظام الجديد صُمم ليكون أكثر أماناً للمسافرين وللسلطات البريطانية على حد سواء.

وفي سياق التسهيلات الجديدة قال السفير، حيث لن يعود هناك حاجة لوضع ملصق التأشيرة التقليدي على جواز السفر. وبناءً على ذلك، لن يضطر المواطنون الأردنيون بعد الآن إلى ترك جوازات سفرهم في مركز تقديم طلبات التأشيرة، مما يجعل التخطيط للرحلات القادمة أكثر سهولة ويسراً.