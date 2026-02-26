بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين

ساعتين ago
بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين

وطنا اليوم:أعلن السفير البريطاني لدى الأردن، فيليب هول، عن تحديثات هامة في عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تهم كل من يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة من الآن فصاعداً.
وأوضح السفير أن عملية التقديم ستبقى عبر الإنترنت كما في السابق، ولكن مع إضافة خطوة جديدة تتمثل في إنشاء حساب UKVI عبر الموقع الإلكتروني المخصص بمجرد حصول المتقدم على الرقم المرجعي الخاص بطلبه.
وبيّن السفير أنه عند الموافقة على طلب التأشيرة، سيتوجب على المسافر تسجيل الدخول إلى حسابه للحصول على “كود المشاركة” (Share Code)، وهو إجراء ضروري يجب القيام به في كل مرة يخطط فيها الشخص للسفر إلى المملكة المتحدة.
وأكد أن هذا النظام الجديد صُمم ليكون أكثر أماناً للمسافرين وللسلطات البريطانية على حد سواء.
وفي سياق التسهيلات الجديدة قال السفير، حيث لن يعود هناك حاجة لوضع ملصق التأشيرة التقليدي على جواز السفر. وبناءً على ذلك، لن يضطر المواطنون الأردنيون بعد الآن إلى ترك جوازات سفرهم في مركز تقديم طلبات التأشيرة، مما يجعل التخطيط للرحلات القادمة أكثر سهولة ويسراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:30

المجالي يتفقد موقع أيله استعدادا لاطلاق مشروع دخول وخروج الشاحنات الى العقبه

16:38

الأردن يقترب من الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني

16:34

إرادة ملكية بمدير المخابرات العامة

16:07

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

16:00

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر جزيرة كريت باتجاه شواطئ حيفا

15:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

15:51

إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع

15:43

مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح

15:41

حفل تخريج أطفال روضة شعاع الأمل للمرحلتين KG1 وKG2

15:36

أمانة عمان تتلف 4882 لتر عصائر غير صالحة

15:30

المستقلة للانتخاب:مخالفات حزب جبهة العمل الإسلامي لم تنحصر بالاسم فقط

15:22

الغذاء والدواء الاردنية تسحب حليب الأطفال بيبلاك

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026