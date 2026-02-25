بنك القاهرة عمان
الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

ساعة واحدة ago
الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

وطنا اليوم:سجلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال عام 2025 أداءً ماليًا قياسيًا يعكس قوة استراتيجيتها الاستثمارية وكفاءة إدارتها التشغيلية، مؤكدة مكانتها الرائدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية محليًا ودوليًا.

وحققت الشركة 25.4% من إجمالي أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة عمّان، بمقدار صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 601.286 مليون دينار من مجموع أرباح الشركات المدرجة على البورصة والذي بلغ 2366.8 مليون دينار، ما يعد رقما قياسيا يبرز حجم التأثير الاقتصادي للشركة في السوق المالي الأردني ويضعها في طليعة الأداء المالي لهذا العام.

ويعزى هذا الإنجاز إلى استراتيجية متوازنة تنتهجها الشركة وتقوم على رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتطوير المصانع، وتحسين جودة الإنتاج، وتوسيع قاعدة العملاء، وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية ودولية.

ويجسد هذا الأداء نموذجًا يحتذى به في النجاح المؤسسي والاستدامة الاستثمارية، ويؤكد الدور المحوري للشركة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل، وتنمية قطاع التعدين والصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الأردن اقتصاديًا على المستوى العالمي.


