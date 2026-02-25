صيدلة جامعة الموصل تُعزز جودتها الأكاديمية باستضافة ممتحن خارجي من جامعة فيلادلفيا الأردنية

وطنا اليوم:ضمن رؤية جامعة الموصل للانفتاح الدولي وتحقيق معايير الجودة الشاملة، وبدعم مباشر من رئيسها الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي، وبإشراف عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور ياسر فخري مصطفى، اختتمت الكلية برنامج استضافة الأستاذ المشارك الدكتور محمد فؤاد بيان من جامعة فيلادلفيا الأردنية، بصفته ممتحناً خارجياً لبرنامج ماجستير الصيدلة العام للفترة من 15 إلى 17 شباط 2026.

شهد برنامج الاستضافة حراكاً أكاديمياً مكثفاً استُهل بلقاءات رسمية مع رئاسة الجامعة وقسم ضمان الجودة ومجلس الكلية، تلاها جولات ميدانية شملت المختبرات البحثية والقاعات الدراسية للاطلاع على البنى التحتية والإمكانات العلمية. كما تضمن البرنامج جانباً تفاعلياً من خلال حضور الأستاذ الزائر لمناقشة سمنار علمي، وعقد لقاءات مباشرة مع طلبة الماجستير لتقييم مستوى التحصيل العلمي وتطوير مهاراتهم البحثية.

أجرى الدكتور بيان مراجعة دقيقة للمنظومة التعليمية، شملت:

تحليل المناهج والمقررات الدراسية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

تدقيق السجلات الامتحانية وآليات القياس والتقويم للفصل الدراسي 2025-2026.

تقديم محاضرة علمية تخصصية حول أحدث مستجدات العلوم الصيدلانية.

وأثمرت الزيارة عن اتفاقات استراتيجية مع اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور حارث خالد، شملت تفعيل الإشراف المشترك على الرسائل العلمية وتبادل الخبرات التدريسية. واختُتمت الفعاليات بجلسة عمل مع مديرة قسم ضمان الجودة الأستاذة الدكتورة نهى سليم، لاستكمال التقرير التقويمي الشامل الذي يمثل حجر الزاوية في مسيرة الكلية نحو نيل الاعتماد الأكاديمي الدولي.