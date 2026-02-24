بنك القاهرة عمان
Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية

ساعتين ago
وطنا اليوم:قدمت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، عن رعايتها لمنتدى المدفوعات الرقمية، والذي نظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وتحالف أفضل من النقد “Better than Cash”، وبحضور 10 من أبرز مزودي الخدمات المالية والتكنولوجية. وضمن رعايتها للفعّالية، التي أقيمت في منطقة السويمة في البحر الميت، سلطت Orange Money الضوء على دورها الأساسي في تعزيز الشمول المالي الرقمي عن طريق ربط التكنولوجيا المالية بمسارات التنمية المستدامة، والذي يُعد أحد أهداف المنتدى الرئيسية وجلساتها التدريبية والتي ركزت على تمكين السيدات، والمزارعين، وصغار المنتجين في المملكة.
وأكدت أورنج الأردن أهمية الفعّالية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ورؤية التحديث الاقتصادي، واستعرضت حلول Orange Money كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن. وتجسيداً لالتزامها بإحداث أثر إيجابي على المجتمع، أشارت الشركة على ضرورة الشمول المالي خاصةً في المناطق النائية والمجتمعات الريفية والزراعية، لتسهيل إدارة الموارد المالية ودعم الاستقرار المعيشي وتنمية المشاريع في هذه المناطق.
وضمّت الفعالية حوالي 100 مشاركاً تجمّعوا من بلديات السويمة ودير علا وطبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، وكان من بينهم 65 سيدة من رائدات الأعمال، والمزارعات، والناشطات في المجتمع. وتمحورت النقاشات حول كيفية تمكين هؤلاء السيدات، والمزارعين، وصغار المنتجين في المجتمعات الريفية والزراعية عبر تقديم حلول دفع رقمية آمنة ومسؤولة وسهلة الوصول، والتي تساهم في رفع مستوى الثقافة المالية الرقمية وتعزيز دورهم المحوري في الاقتصاد الأردني.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


