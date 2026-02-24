حازم رحاحلة وعمر رزاز يطلقان ورقة حول تقهقر النيوليبرالية

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام غرفة صناعة الأردن حازم رحاحلة، عن إطلاق ورقة بحثية مشتركة مع دولة الدكتور عمر الرزاز بعنوان “تقهقر النيوليبرالية: الدروس والسياسات المستخلصة”، وذلك وفق ما نشره رحاحلة عبر صفحته على فيسبوك.

وقال رحاحلة إنه تشرف بمشاركة الرزاز في إعداد الورقة التي تسلّط الضوء على التحولات الهيكلية العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتراجع التدريجي عن “المنتظم النيوليبرالي” الذي ترسخت قواعده منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب ما ورد في الورقة، فإن النيوليبرالية رفعت شعار تقليص دور الدولة وتحرير الأسواق وترك آليات العرض والطلب لتوجيه التنمية الاقتصادية، إلا أن تطبيقاتها العملية أفرزت اختلالات بنيوية، أبرزها تصاعد اللامساواة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتعاظم الاحتكارات، إضافة إلى الهشاشة أمام الأزمات المالية والصحية والجيوسياسية.

وأشارت الورقة إلى أن الأزمات المتلاحقة، من الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى جائحة كورونا، كشفت حدود الاعتماد المطلق على السوق، حيث عادت الدولة لتؤدي دوراً حاسماً في حماية الاقتصاد.

وأكدت أن عودة الدولة لا تعني العودة إلى التخطيط المركزي، بل تبني نموذج أكثر توازناً يقوم على سياسات صناعية نشطة، واستثمارات عامة في التكنولوجيا والطاقة والرقمنة، وتدخلات لحماية سلاسل الإمداد، وأدوات تنظيمية لمواجهة الاحتكار، بما يعيد توجيه الأسواق دون إلغائها.

وختمت الورقة بطرح سؤال محوري: لم يعد السؤال هل تتدخل الدولة؟ بل كيف تتدخل، ولصالح من؟