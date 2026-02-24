بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

واشنطن تحاول احتواء تصريحات هاكابي حول حق إسرائيل التوراتي

4 ساعات ago
واشنطن تحاول احتواء تصريحات هاكابي حول حق إسرائيل التوراتي

وطنا اليوم:أجرى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من الدول العربية بهدف “تهدئة مخاوفها”، بعد تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي.
وزعم هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات أثارت غضبا واسعا في المنطقة، أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون.
وأوضح مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب وزير الخارجية كريس لانداو، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، وغيرهما، للدول المعنية، أن تصريح هاكابي “يعكس آراءه الشخصية ولا يمثل تحولا في سياسة الإدارة الأميركية”، وذلك وفقا لتقرير صحيفة “بوليتيكو” الأميركية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.
وقال أحد المطلعين على هذه المحادثات، وهو دبلوماسي عربي رفيع المستوى، إن هذه التصريحات تهدد بتقويض أحد أهم أهداف إدارة ترامب، وهو دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.
وأثارت مقابلة هاكابي غضبا واسعا في الدول العربية والإسلامية، وشكلت تصريحاته خروجا كبيرا عن موقف إدارة ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وكان الرئيس الأميركي قد وعد القادة العرب والمسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ويأتي هذا الجدل في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى حشد الدول العربية والإسلامية للمساعدة في خططها لتأمين وإعادة إعمار غزة، بعد حرب دموية ومدمرة.
وفي المقابلة التي بثت الجمعة، سأل كارلسون هاكابي عما إذا كان لإسرائيل الحق في منطقة تشمل “معظم الشرق الأوسط”، وفقا لتفسير كارلسون للكتاب المقدس، من النيل إلى الفرات.
فأجاب هاكابي: “سيكون جيدا لو استولت عليها كلها”، وأضاف أن إسرائيل “تطلب استعادة الأرض التي تحتلها حاليا وحماية شعبها”، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ودانت أكثر من 12 دولة من الشرق الأوسط هذه التصريحات في بيان مشترك، السبت، واصفة مزاعم هاكابي بأنها “خطيرة ومثيرة للفتنة”، فضلا عن كونها تتناقض بشكل مباشر مع خطط ترامب لقطاع غزة.
كما قالت السفارة الأميركية في القدس إن تصريحات هاكابي “أخرجت من سياقها”.
ويعد هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي يدعم حركة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلى منذ فترة طويلة، صوتا متطرفا في الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل، وقال مسؤول في وزارة الخارجية لـ”بوليتيكو”: “إنه لا يمثل وجهات نظرنا ولا يعكس أفضل صورة للموقف المؤيد لإسرائيل”.
ويعيش ما يزيد على نصف مليون إسرائيلي في أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية بنيت في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1967.
وتعتبر أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جميع هذه المستوطنات غير شرعية، ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة دولتهم المستقبلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

العراق: جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي

14:10

واشنطن وتل أبيب: الضفة مقابل غزة

14:08

وزير الأوقاف: فتح عيادات في باحات المسجد الأقصى لخدمة المصلين

13:01

الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة

12:56

صحيفة: القدرات الأميركية تكفي لشن ضربات مكثفة على إيران لـ5 أيام فقط

12:45

فرنسا تقيّد تواصل السفير الأمريكي مع حكومتها بعد تخلفه عن استدعاء رسمي

12:41

اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر

12:33

اتفاقية لتوفير الزيت التونسي للمتقاعدين العسكريين بأسعار تفضيلية

12:29

Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية

12:03

بعد ميسي.. نجم عالمي جديد يقترب من الدوري الأمريكي

11:49

الخيرية الهاشمية توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

11:42

بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج “إمكان الإسكان”

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026