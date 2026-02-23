اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم – رحّب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بتوجيهات دولة رئيس الوزراء لسحب مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي من ديوان التشريع والرأي، وإعادة دراسة مسودة التعديلات، للخروج بصيغة تأخذ بعين الاعتبار الاراء والملاحظات التي رصدت.

واعتبر الفناطسة، أن هذه الخطوة تعكس متابعة حثيثة ومسؤولة لمطالب الشارع الأردني وما عبّرت عنه الحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الفناطسة، أن اتحاد العمال تلقّى هذا التوجّه بارتياح شديد، مشيدا باستجابة الحكومة لملاحظات العمال والحركة النقابية في الوقت الذي أثار فيه مشروع القانون جدلا كبيرا، وانتقادات واسعة.

معتبرا أن إعادة تقييم المشروع تمثل خطوة إيجابية نحو ضمان العدالة والتوازن، وحماية حقوق العمال، بما يحافظ في الوقت ذاته على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.