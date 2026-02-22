الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق

وطنا اليوم:في محطة ذات دلالات دينية وثقافية عميقة، زار رئيس جمهورية ألبانيا باجرام بيجاج، ترافقه عقيلته أرماندا بيجاج اليوم الأحد، مسجد الملك الحسين، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

‏وجال الرئيس بيجاج في أروقة المسجد، واطلع على معالمه المعمارية ورسالته الدينية والحضارية، حيث كان في استقباله إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور محمد الخلايلة، وإمام المسجد حسين الحوراني، اللذان قدما شرحاً حول رمزية المسجد ودوره الديني والثقافي.

‏وتأتي هذه الزيارة تقديراً للمكانة الدينية والتاريخية التي يحظى بها المسجد، بوصفه أحد أبرز الصروح الإسلامية في المملكة، وما يمثله من بعد روحي وعمراني يعكس قيم الاعتدال والتسامح التي يقوم عليها الإسلام.

‏كما تعكس جولة الرئيس الألباني في المسجد عمق الروابط الثقافية والدينية التي تجمع بين الشعبين الألباني والأردني، وتؤكد في الوقت ذاته حرص قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل الحضاري والاحترام المتبادل، بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون المشترك