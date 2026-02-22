مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا – اربد

وطنا اليوم:دعم مركز تطوير الأعمال BDC وبالتعاون مع بلدية خالد بن الوليد 9 شباب ذكوراً واناثاً من منطقة ملكا بمحافظة إربد لتاسيس مشاريعهم الانتاجية، وذلك بعد استكمالهم برنامجًا تدريبيًا استمر لمدة 10 أيام متواصله، بهدف تمكينهم من تأسيس مشاريعهم الإنتاجية وتعزيز فرص التشغيل الذاتي في المنطقة.

وجاء هذا الدعم ضمن مشروع “عزم” – مشروع الدعم الاقتصادي لخلق فرص التشغيل الذاتي، الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال – BDC، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث ركّز البرنامج التدريبي على تزويد المشاركين بالمهارات الريادية الأساسية، بما في ذلك التخطيط للمشاريع، والإدارة المالية، وبناء القدرات الفنية، إضافة إلى مهارات التسويق، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية مجدية اقتصاديًا.

وبعد الانتهاء من البرنامج التدريبي، أُتيحت الفرصة للشباب لتقديم أفكار مشاريع تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتوفر لهم فرص عمل مستدامة. حيث تم اختيار 9 افكار تتناسب مع احتياجات المنطقة وتتلائم مع مهارات الشباب، وتم دعمهم بتقديم منح عينية لهم، من خلال توريد الأدوات والمعدات اللازمة لإطلاق المشاريع، إلى جانب التوجيه والإرشاد الفني والمهني وفق طبيعة كل مشروع.

ويأتي دعم هذه المشاريع انطلاقًا من رؤية مركز تطوير الأعمال – BDC بأهمية تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية المحلية، وبالشراكة مع البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي خاصة في المناطق النائية والمناطق التي تقل فيها فرص التشغيلو بهدف تحسين سبل العيش وتميكن الشباب اقتصادياً.