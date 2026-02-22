التخبّط الإداري عالميًا

أ.د. مصطفى عيروط

يُقصد بالتخبّط الإداري حالة العجز التي تصيب بعض المسؤولين في القطاعين العام أو الخاص في العالم ، حين يفشلون في أداء مهامهم الأساسية، وفي مقدمتها: تشخيص المشكلة بدقة، تحليل أسبابها، وضع بدائل واقعية، ثم اتخاذ قرار قابل للتنفيذ ومُقنع للمعنيين. وعندما يغيب هذا المسار العلمي، يتحول القرار إلى عبء، وتتسع الفجوة بين الإدارة والعاملين أو المواطنين.

إن القرار الذي يُتخذ دون قدرة على الإقناع والتأثير لا يطفئ الأزمة، بل يزيدها تعقيدًا، ويؤدي إلى التذمر والاحتقان، وقد يتطور الأمر إلى فوضى مفاجئة يصعب احتواؤها

ويزداد الخطر حين تعجز الإدارة التنفيذيه في قطاع عام أو خاص عالميا عن التخطيط الدقيق لمعرفة الإحتياجات الحقيقية وتلبيتها بانتظام وعدالة، فتتراكم الاختلالات وتنهار الثقة.

وقد يتساءل المتابع لماذا يُعدّ التخبّط الإداري خطرًا عالميًا؟

لأنه يعطّل مؤسسات عامه او خاصه ويهدر الموارد ولأنه يقوّض الثقة بين القيادة والناس ولأنه يوسّع فجوة التواصل ويحوّل القرار إلى مصدر استفزاز بدل أن يكون أداة حل.

ولأنه يفتح الباب للإحتقان الذي قد ينفجر دون إنذار.

وقد يتساءل آخرون فكيف تُعالج الظاهرة؟

العلاج عادة لا يكون بالتبرير أو التأجيل، بل “بثورة بيضاء اداريه ” سريعة ودقيقة، قوامها:

اختيار الكفاءات على أساس الكفاءه والخبرة والتأهيل والإخلاص والقدرة على الإنجاز خلال ثلاثة أشهر وإدارة تشاركية تُشرك المعنيين والخبراء ومختلف الآراء في التشخيص والحل وتواصل فعّال قائم على الإقناع والشفافية. والحديث مع الناس وليس إلى الناس اي بتواضع وعدم الفوقبة وقياس الأثر ومراجعة القرارات وتصحيحها عند الحاجة والتي ترضي الناس واحترام الناس وفهم أن قوة المؤسسة من قوة من يعملون فيها أو يخدمونها.

والمعروف عالميا بأن الناس أقوى من أي مسؤول تنفيذي.في قطاع عام أو خاص والإدارة عالميا التي تستفز بدل أن تحتوي، وتُقصي بدل أن تُقنع، إنما تمهّد لأزمات أكبر. أما الإدارة الحصيفه الناجحه عالميا ، فهي التي تفهم الإنسان قبل الإجراء، وتبني الثقة قبل القرار، وتُقدّم الحل المقبول للناس قبل القرار

للحديث بقية