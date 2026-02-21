بنك القاهرة عمان
أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي

33 دقيقة ago
وطنا اليوم _

ضمن فعاليات “أمسيات رمضان” التي تنظمها وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، أحيت فرقة الإنشاد دار الأوبرا المصرية أمسية إنشادية مميزة على مسرح المركز الثقافي الملكي في محافظة العاصمة، وسط حضور جماهيري ورسمي لافت وأجواء رمضانية روحانية.

في تأكيد على أهمية الحدث في المشهد الثقافي الرمضاني

حضر الأمسية معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وعطوفة رئيس مهرجان الفحيص ايمن السماوي، إلى جانب كبار المسؤولين في وزارة الثقافة، كما شهدت الفعالية حضور الكاتبة والأديبة سارة طالب السهيل

وقدّمت الفرقة باقة ثرية من الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث أبدعت في الأداء جماعيًا وفرديًا، وتميّزت بتناغم صوتي رفيع وحضور مسرحي متماسك عكس خبرة المدرسة الإنشادية المصرية العريقة. وقد بدا الجمهور في حالة انسجام وتفاعل واضح مع فقرات الأمسية، التي اتسمت بروحانية عالية وأجواء وجدانية مؤثرة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن برنامج “أمسيات رمضان” الذي يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والفني خلال الشهر الفضيل، وتعزيز التبادل الثقافي العربي من خلال استضافة فرق وفنانين من مختلف الدول العربية.

وشهدت الأمسية تنظيمًا مميزًا وحضورًا نوعيًا من المهتمين بالفن الإنشادي، في تأكيد جديد على مكانة الفعاليات الرمضانية بوصفها مساحة جامعة للفن الهادف والروحانية الأصيلة.

ويُذكر أن برنامج “أمسيات رمضان” يتواصل في المركز الثقافي الملكي خلال الفترة المقبلة، متضمنًا أمسيات شعرية وإنشادية وفنية متنوعة.


