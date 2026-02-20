بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

وطنا اليوم:قال مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء خالد الروسان ، اليوم الجمعة، إن حملات الرقابة على الأسواق مستمرة ووصل عددها 417 جولة رقابية وتم إيقاف 32 منشأة وإغلاق واحدة.
وقال الروسان في تصريحات تلفزيونية إنّ المؤسسة أتلفت 2 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف أن الحملات الرقابية شملت محافظات المملكة كافة، مبينا ضبط مخالفات تتعلق ببيع العصائر المجهولة المصدر والتي لا تبين تاريخ صلاحيتها.
وأكد الروسان على سرعة تجاوب مؤسسة الغذاء والدواء مع البلاغات والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين.


