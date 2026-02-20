بنك القاهرة عمان
خبير يكشف رقمًا صادمًا: 46 شابًا عاطلًا عن العمل من كل 100 في الأردن

ساعتين ago
خبير يكشف رقمًا صادمًا: 46 شابًا عاطلًا عن العمل من كل 100 في الأردن

وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة إن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن معدل البطالة بين الشباب دون سن 29 عامًا في الأردن يبلغ نحو 46%، واصفًا الرقم بأنه مرتفع جدًا ويعكس حجم التحديات التي يواجهها سوق العمل المحلي.

وأضاف الرواشدة أن هذا المؤشر يعني أن ما يقارب نصف الشباب في هذه الفئة العمرية يعانون من البطالة، في وقت لا يتجاوز فيه معدل النمو الاقتصادي 3%، وهو مستوى اعتبره غير كافٍ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والباحثين عن عمل.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق برامج دعم حقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر للشباب دون اشتراط ضمانات معقدة أو رهونات تعجيزية، لافتًا إلى أن الشاب حديث التخرج يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على قرض لتأسيس مشروعه الخاص بسبب متطلبات الضمان.

وأشار الرواشدة إلى أن التحديات تتضاعف في بعض المحافظات، لا سيما في الجنوب، حيث تقل المشاريع الاستثمارية وفرص التشغيل، ما يضع الخريجين أمام واقع محدود الخيارات.

وأكد أن على الدولة مسؤولية مباشرة في تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية، وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في دمج الشباب في سوق العمل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.


