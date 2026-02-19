كلام في غاية الأهمية قاله الوزير الأسبق نضال البطاينة ضمن بودكاست رجالات وطن

وطنا اليوم _

* هناك من يفتري على الأردن بأنه وليد الصدفة أو وجد كمنطقة حماية لكيان غير عربي، حيث يتم الترويج لذلك وهناك من يتبنّى هذه الترّهات جهلاً أو غباءاً أو عمداً.

* الأردن الدولة يستمد سرديته من الثورة العربية الكبرى، وأُسس هذا البلد ببُعد قومي والأردن لم يسلخ نفسه عن المشروع العربي يوماً.

* الجيش العربي الأردني هو الجيش الوحيد الذي حافظ في ال٤٨ على ما بيده في الضفة الغربية والقدس الشرقية والباقي تخاذل وخسر ما عُهِد إليه.

* هُناك من يتعمّد التقليل من الدِماء والعرق الذي بذله الأجداد في بناء الأردن الدولة والذود عن فلسطين.

* مصدر الأمان لهذا البلد هو ثلاثية العشائر والهاشميين والقوات المسلحة.

* الأردني هو من يحمل جنسية هذا البلد ويعتز بها ويقدم مصلحة الأردن عن أي مصلحة أُخرى، ولا يهُم من أين أصلك وفصلك ويحق الجميع الإفتخار بأصولهم ولكن لا هويات فرعية أمام هويتنا الوطنية ولا مصالح تتقدم عن المصلحة الوطنية.

* الأردن دولة مؤسسات وتاريخه من ذهب ولا يُمكن اختزال سرديته بمقال أو مُحاضرة بل إن هذا مشروع كبير يجب أن يتم العمل عليه في الحضانات والمدارس والجامعات وربطه مع الأرض والتضحيات كما وجه ولي العهد.