بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

كلام في غاية الأهمية قاله الوزير الأسبق نضال البطاينة ضمن بودكاست رجالات وطن

ساعتين ago
كلام في غاية الأهمية قاله الوزير الأسبق نضال البطاينة ضمن بودكاست رجالات وطن

وطنا اليوم _

* هناك من يفتري على الأردن بأنه وليد الصدفة أو وجد  كمنطقة حماية لكيان غير عربي، حيث يتم الترويج لذلك وهناك من يتبنّى هذه الترّهات جهلاً أو غباءاً أو عمداً.

* الأردن الدولة يستمد سرديته من الثورة العربية الكبرى، وأُسس هذا البلد ببُعد قومي والأردن لم يسلخ نفسه عن المشروع العربي يوماً.

* الجيش العربي الأردني هو الجيش الوحيد الذي حافظ في ال٤٨ على ما بيده في الضفة الغربية والقدس الشرقية والباقي تخاذل وخسر ما عُهِد إليه.

* هُناك من يتعمّد التقليل من الدِماء والعرق الذي بذله الأجداد في بناء الأردن الدولة والذود عن فلسطين.

* مصدر الأمان لهذا البلد هو ثلاثية العشائر والهاشميين والقوات المسلحة.

* الأردني هو من يحمل جنسية هذا البلد ويعتز بها ويقدم مصلحة الأردن عن أي مصلحة أُخرى، ولا يهُم من أين أصلك وفصلك ويحق الجميع الإفتخار بأصولهم ولكن لا هويات فرعية أمام هويتنا الوطنية ولا مصالح تتقدم عن المصلحة الوطنية.

* الأردن دولة مؤسسات وتاريخه من ذهب ولا يُمكن اختزال سرديته بمقال أو مُحاضرة بل إن هذا مشروع كبير يجب أن يتم العمل عليه في الحضانات والمدارس والجامعات وربطه مع الأرض والتضحيات كما وجه ولي العهد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
23:43

قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (31) ” الرؤية الملكية في دعم الشباب وتمكينهم “

20:35

صدور تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب في الجريدة الرسمية

20:25

الصناعة : استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

20:06

نتنياهو: إذا ارتكب خامنئي خطأ وهاجمونا فسيتلقون رداً لا يمكن تصوره

19:59

الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة

19:50

ترمب يعلن تخصيص 10 مليارات دولار لغزة في أول اجتماع لمجلس السلام

19:49

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة وصندوق “نافس”

19:42

نتنياهو يستبق كلمة ترامب: لا إعمار في غزة قبل نزع السلح

19:33

السودان، حيث تنعقد وتتعقد صراعات إقليم بأسره

19:31

د. محمد الهواوشة يكتب: الأردن ليس فقير… لكن المواطن يزداد فقرا

19:29

الأردن يشارك بالاجتماع الأول لمجلس السلام

19:24

المحبة ما بدها كلام – إعلان رمضان ٢٠٢٦ بنك الإسكان

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026