ترمب يعلن تخصيص 10 مليارات دولار لغزة في أول اجتماع لمجلس السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن عددا من الدول الحليفة للولايات المتحدة ساهمت بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وخلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي شكله، قال ترامب “يسرني أن أعلن أن قازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية وأوزبكستان والكويت أسهمت جميعها بأكثر من سبعة مليارات دولار في حزمة الإغاثة”.

وأكد رئيس وزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده ستقدن 1.2 مليار دولار لدعم غزة من خلال مجلس السلام.

وتعهدت السعودية بتقديم مليار دولار والكويت بمليار دولار.

وأكد ترمب التزام بلاده والمجتمع الدولي بجعل غزة “مكانًا أفضل” وتحسين منظومة الحكم فيها، معلنًا تخصيص 10 مليارات دولار لقطاع غزة عبر مجلس السلام.

وأوضح ترمب أن عدة دول شاركت في تقديم أكثر من 7 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ، معتبرًا أن “كل دولار يُنفق في غزة هو استثمار في الأمل”.

وقال الرئيس الأمريكي إن الحرب في غزة “انتهت”، وإن حركة حماس “ستسلم سلاحها وإلا ستتم مواجهتها بقساوة”. وأوضح أن الحركة أسهمت بشكل كبير في جهود البحث عن جثث “الرهائن” داخل غزة.

وذكر أن مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية يجمع ملياري دولار لدعم غزة ، فيما ستساعد الفيفا في جمع 75 مليون دولار لمشاريع متعلقة بكرة القدم في غزة. كما أوضح أن الصين وروسيا ستساهمان في جهود إعادة الإعمار.

القوة الدولية

وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى غزة قال الرئيس الأميركي: “لا أعتقد أنه سيكون من الضروري إرسال جنود للقتال في غزة”.

وأشار إلى أن “غزة لم تعد بؤرة للتطرف والإرهاب”.

وتابع الرئيس الأميركي: “ملتزمون بتحقيق وضع في غزة تدار فيه بشكل رشيد”.

من جانبه أعلن قائد القوة، يوم الخميس خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة.

وقال قائد قوة الاستقرار الدولية، اللواء في الجيش جاسبر جيفرز: “يسعدني للغاية أن أعلن اليوم أن أول خمس دول تعهدت بإرسال قوات للخدمة ضمن قوة الاستقرار الدولية (ISF)، وهي: إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو وألبانيا. كما تعهّدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر والأردن”.