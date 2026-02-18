مواعيد دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن مواعيد العمل الرسمية في مراكز الخدمات الحكومية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ومرونة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء فان المراكز ستعمل وفق فترات باستثناء فرع المطار.

وحددت الوزارة الدوام من السبت إلى الخميس الفترة النهارية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً زالفترة المسائية من الساعة 9:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

وأكدت الوزارة أن مركز الخدمات الحكومي في مطار الملكة علياء الدولي سيواصل تقديم خدماته كالمعتاد على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع.