أمانة عمان: صيانة أنفاق وجسور في 24 تقاطعا

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى بصيانة عدد من الأنفاق والجسور في 24 تقاطعا مروريا موزعة على عدة محاور رئيسية داخل حدود العاصمة عمان، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية والمشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت “الأمانة” في بيان أن تنفيذ أعمال الصيانة يأتي ضمن عطاء مخصص بلغت قيمته 349200 دينار، إضافة إلى بند احتياطي بقيمة 20000 دينار، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 180 يوما.

وأشارت “الأمانة” إلى أن المشروع يتضمن صيانة الجدران والأسقف للأنفاق والجسور، واستبدال “الدرابزينات” المتضررة، وتعويض “الجبات” الخرسانية المفقودة، وصيانة فواصل التمدد، إلى جانب أعمال التنظيف بالقذف الرملي والمائي، ودهان الأسطح الخرسانية والمعدنية وفق أفضل الممارسات والمواصفات الهندسية، بما يضمن إطالة العمر الافتراضي للأصول وتحسين المظهر الحضري للتقاطعات.

وبينت أن مواقع العمل تتوزع على محاور رئيسية في عمان، من بينها شوارع: الجيش، والمدينة المنورة، والأردن، والقدس، ووصفي التل، والملك عبدالله الثاني، والحزام الدائري، إضافة إلى مواقع متفرقة تشمل أنفاقا وجسورا حيوية تشهد كثافة مرورية عالية.

وأكدت الأمانة أن المشروع ينسجم مع غايتها الاستراتيجية المتمثلة في إنشاء منظومة طرق عصرية ومنظمة وآمنة، وهدفها الاستراتيجي في تحسين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والتقاطعات وإدامتها، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ أعمال إضافية عند الحاجة ضمن مخصصات البند الاحتياطي، وبحسب أولويات السلامة ومتطلبات الواقع المروري أثناء فترة التنفيذ