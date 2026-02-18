وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، 100 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 95.30 دينارًا للشراء، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 114.80 و89.10 و69.70 دينارًا على الترتيب.
100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
