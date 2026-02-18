بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

3 ساعات ago
100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، 100 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 95.30 دينارًا للشراء، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 114.80 و89.10 و69.70 دينارًا على الترتيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

12:50

عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية الآداب والترجمة وفق أعلى مستوى

12:46

فيوليا تعزّز أمن المياه في شمال الأردن عبر عقد إدارة رئيسي يستفيد منه نحو 3 ملايين شخص

12:44

البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

12:42

الكرسي والمسؤول من يصنع من..!

12:40

واشنطن تنقل أكثر من 50 مقاتلة إلى الشرق الأوسط في 24 ساعة

12:31

تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة (120 م²) تتسع إلى 15 سريرًا وقاعة انتظار لتعزيز جاهزية طوارئ مستشفى الزرقاء في عيد ميلاد الملك

12:24

الحكومة تطلق استبانة لآراء الموظفين حول عطلة ال 3 أيام

12:19

الرقب يطالب بـ ثورة رقابية على الأسواق ودور اللهو

12:10

النائب العزازمة : لم استلم الكوبونات حتى الآن

12:06

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر وضبط المخالفين

12:02

القاضي يدعو الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026