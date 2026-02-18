أمنية، إحدى شركات Beyon، تطلق حملتها السنوية الرمضانية أمنية الخير وتجدد شراكتها مع تكية أم علي للعام التاسع

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، عن إطلاق حملتها الخيرية السنوية “أمنية الخير” لشهر رمضان المبارك لعام 2026، والتي تأتي هذا العام لترسيخ استراتيجية الشركة في المسؤولية الاجتماعية بعد إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، مع التركيز على مأسسة العمل التطوعي وتعزيز الشراكات الوطنية المستدامة.

واستهلت الشركة فعاليات الحملة بتوقيع اتفاقية تعاون مع “تكية أم علي” في مقر الشركة الرئيسي، لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للعام التاسع على التوالي. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى دعم برامج المكافحة المستدامة للفقر الغذائي في المملكة.

وتتضمن بنود الاتفاقية كفالة شركة أمنية لمجموعة من العائلات العفيفة لمدة عام كامل، من خلال تأمين طرود غذائية شهرية تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر. كما تشمل الشراكة رعاية موائد الرحمن التي تقيمها التكية في منطقة “المحطة”، وتنفيذ أنشطة توزيع طرود غذائية، بالإضافة إلى تنظيم أيام تطوعية متخصصة لموظفي الشركة في مستودعات التكية، بمشاركة نخبة من نجوم ناديي الوحدات والفيصلي للمساهمة في جهود تحضير وتعبئة الأغذية.

وفي ذات الإطار، أعلنت “أمنية” عن استمرار حملتها لدعم للعام الثاني على التوالي، حيث خُصص الدعم لتوزيع وجبات الإفطار في قطاع غزة، بما يعكس شمولية المبادرة وامتداد أثرها الإنساني.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل الجلاهمة: “تجسّد حملة “أمنية الخير” في نسختها لعام 2026 توجُّه الشركة نحو ترسيخ نموذج أكثر استدامة واحترافية في العمل المجتمعي، يقوم على بناء شراكات وطنية طويلة الأمد، وتوسيع نطاق العمل التطوعي المنظّم، وربط مبادرات المسؤولية الاجتماعية بأثر قابل للقياس يخدم أولويات المجتمع، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي ودعم الأسر الأقل حظاً. وتأتي هذه الحملة امتداداً لاستراتيجية أمنية للمسؤولية الاجتماعية بعد إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، بما يعكس التزام الشركة بدور فاعل ومستدام في التنمية الاجتماعية”.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي دينا الداود: “أن حملة “أمنية الخير” لهذا العام تركز على تعظيم الأثر المجتمعي من خلال برامج واضحة المعالم، وشراكات موثوقة مع مؤسسات وطنية رائدة مثل تكية أم علي، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل التطوعي المنظّم بين موظفي الشركة. كما تحرص أمنية، عبر فتح قنوات تبرع مباشرة لعملائها، على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما ينسجم مع هوية الشركة الجديدة وتوجهها نحو مسؤولية اجتماعية أكثر استدامة وفاعلية.

وتسعى شركة أمنية من خلال هذه الحملة الشاملة إلى تعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المجتمعية، مع التركيز على محاور استراتيجية تشمل التنمية المحلية، والعمل الإنساني، ودعم صمود الأسر الأقل حظاً.”

من جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: “نثمّن عالياً دعم شركة أمنية لبرامج تكية أم علي، من خلال كفالة الأسر المستفيدة وضمان توفير احتياجاتها الغذائية على مدار العام، انطلاقاً من إيمانها بأن مسؤولية التكافل لا تقتصر على شهر رمضان، بل تمتد لتأمين الاستقرار الغذائي للأسر الأشد حاجة طوال العام. ونعتز بهذه الشراكة الممتدة عبر تسع سنوات، والتي أسهمت بشكل ملموس في دعم جهودنا لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. ونؤكد أن هذا النموذج من الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية يشكل مثالاً يحتذى به في العمل الإنساني المستدام.”

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية تبنت منذ تأسيسها مبادرة “أمنية الخير” لتكون المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع برامج العطاء للشركة، وتهدف إلى دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقام على مدار العام وتساهم في تنمية المجتمع.

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـِ 20,000 أسرة محتاجة ومعتمدة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة في المملكة، من خلال الطرود الغذائية الشهرية والتي تحتوي على 19 مادة غذائية تفي بمتطلبات الأسرة التغذوية شهرياً وعلى مدار العام.