بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

ساعتين ago
وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء، عن قرار وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الكميات الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، بما يشمل الضأن والعجول، بالاضافة الى اعتماد مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم بمختلف أشكالها، من المناشئ المعتمدة والسليمة صحيًا وبيطريًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:34

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:06

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:41

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:12

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله