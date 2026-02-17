بنك القاهرة عمان
نقيب المهندسين الزراعيين يرعى الجلسة الحوارية “تحديات وفرص ريادة الاعمال الزراعية”

ساعتين ago
وطنا اليوم – برعاية نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة عُقدت الجلسة الحوارية «تحديات وفرص ريادة الأعمال الزراعية» بعنوان «مزارِعات على الطريق»، بتنظيم من جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الأردنية وبالتعاون مع شعبة الاقتصاد والإرشاد الزراعي، وبحضور رئيسها المهندس بدر شنيكات، ورئيس الجمعية الدكتور عماد العياصرة، وأعضاء مجلس الإدارة، و المشاركين في الجلسة.

وقال أبو نقطة أننا ننظر إلى المهندس الزراعي اليوم بوصفه فاعلاً تنموياً متكاملاً، لا يقتصر دوره على الجوانب الفنية، بل يمتد ليشمل الريادة والابتكار وصناعة التغيير. وهذه الجلسة تأتي لإبراز نماذج ناجحة من الواقع العملي، وتعزيز الحوار البنّاء بين روّاد الأعمال الزراعيين والمؤسسات الداعمة ومتخذي القرار، لمكين المرأة الريفية والمزارِعة الأردنية وتعزيز حضورها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أشار العياصرة أن رؤية الجمعية تتجاوز العمل التقليدي، لتقوم على بناء منظومة متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق، وتحوّل الزراعة إلى مسار مهني جاذب وقادر على توليد الفرص. من خلال التعاون مع بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة، وفي مقدمتها نقابة المهندسين الزراعيين، لإعداد جيل شاب يمتلك أدوات الريادة لإحداث أثر حقيقي ومستدام في سوق العمل الزراعي.

وتضمّنت الجلسة الحوارية استعراض عدد من قصص النجاح الملهمة ضمن مشروع «مزارِعات على الطريق»، إلى جانب مناقشة آليات مبتكرة لتعزيز تمكين المرأة، وترسيخ حضورها في ريادة الأعمال الزراعية، وتطوير مهاراتها الفنية والإدارية بما يواكب متطلبات السوق ويعزز دورها التنموي.


