بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بحضور مجلس النقابة وممثلي النقابات والمؤسسات الزراعية وزير الزراعة يرعى مراسم أداء القسم القانوني للمهندسين الزراعيين الجدد

ساعتين ago
بحضور مجلس النقابة وممثلي النقابات والمؤسسات الزراعية وزير الزراعة يرعى مراسم أداء القسم القانوني للمهندسين الزراعيين الجدد

وطنا اليوم – أكد معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات على أن نقابة المهندسين الزراعيين تمثل شريكًا وطنيًا إستراتيجيًا في تطوير القطاع الزراعي وتمكين الكفاءات الشابة، وذلك خلال رعايته مراسم أداء القسم القانوني للمنتسبين الجدد، بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونائبه المهندس شادي القيسي وأعضاء مجلس النقابة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الروشدة، ومدير مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان وممثلي النقابات والجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة المؤسسية وتوفير بيئة داعمة تتيح للمهندسين الزراعيين الجدد الانخراط الفاعل في الفرص التي يوفرها برنامج التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي.

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين إن انتسابكم اليوم إلى النقابة لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل محطة تأسيسية في مسار مهني يرتبط بمستقبلكم ومستقبل القطاع الزراعي وتطويره وتعزيز مكانته، مؤكدًا أن المهندس الزراعي يمثل عنصر التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وأن النقابة تضع بناء القدرات وتمكين الشباب في صميم أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب الفني والمهني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الإبداع والتميّز، ويعزز جاهزية المنتسبين للانخراط الفاعل في المستقبل، ضمن بيئة مهنية محفزة تقوم على الشراكة والثقة والاستثمار في الإنسان.

وفي سياق مراسم أداء القسم القانوني، التي قدم عرافتها عضو مجلس النقابة المهندس عمر مصالحه ورئيس لجنة الأعضاء الجدد المهندسة مجد الخزاعلة، تم تقديم عرض تعريفي موسّع سلّط الضوء على هيكل النقابة وأدوارها وخدماتها، إضافة إلى استعراض حزمة الفرص المتاحة للمنتسبين الجدد في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، ودعم إنشاء المشاريع الريادية والمشاريع الزراعية الصغيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:34

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:06

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:41

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:12

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله