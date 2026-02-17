بحضور مجلس النقابة وممثلي النقابات والمؤسسات الزراعية وزير الزراعة يرعى مراسم أداء القسم القانوني للمهندسين الزراعيين الجدد

وطنا اليوم – أكد معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات على أن نقابة المهندسين الزراعيين تمثل شريكًا وطنيًا إستراتيجيًا في تطوير القطاع الزراعي وتمكين الكفاءات الشابة، وذلك خلال رعايته مراسم أداء القسم القانوني للمنتسبين الجدد، بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونائبه المهندس شادي القيسي وأعضاء مجلس النقابة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الروشدة، ومدير مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان وممثلي النقابات والجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة المؤسسية وتوفير بيئة داعمة تتيح للمهندسين الزراعيين الجدد الانخراط الفاعل في الفرص التي يوفرها برنامج التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي.

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين إن انتسابكم اليوم إلى النقابة لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل محطة تأسيسية في مسار مهني يرتبط بمستقبلكم ومستقبل القطاع الزراعي وتطويره وتعزيز مكانته، مؤكدًا أن المهندس الزراعي يمثل عنصر التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وأن النقابة تضع بناء القدرات وتمكين الشباب في صميم أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب الفني والمهني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الإبداع والتميّز، ويعزز جاهزية المنتسبين للانخراط الفاعل في المستقبل، ضمن بيئة مهنية محفزة تقوم على الشراكة والثقة والاستثمار في الإنسان.

وفي سياق مراسم أداء القسم القانوني، التي قدم عرافتها عضو مجلس النقابة المهندس عمر مصالحه ورئيس لجنة الأعضاء الجدد المهندسة مجد الخزاعلة، تم تقديم عرض تعريفي موسّع سلّط الضوء على هيكل النقابة وأدوارها وخدماتها، إضافة إلى استعراض حزمة الفرص المتاحة للمنتسبين الجدد في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، ودعم إنشاء المشاريع الريادية والمشاريع الزراعية الصغيرة.