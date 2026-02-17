الجغبير يعلن اكتمال تمويل مشروع الشمس للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن مشروع شركة الشمس للطاقة المتجددة يشكل نموذجاً وطنياً رائداً في العمل الصناعي المشترك، معلناً اكتمال التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي عقد في مقر الغرفة بحضور ممثلي 63 شركة صناعية مساهمة.

وأوضح الجغبير أن شركة الشمس تأسست تحت مظلة الغرفة بهدف تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط، تستفيد منه 63 شركة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية الفرعية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويخفض كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات الصناعية وتوسيع حجم الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المملكة من حيث آلية تجميع شركات صناعية ضمن مشروع طاقة متجددة واحد، ما يعكس مستوى متقدماً من العمل المؤسسي والتشاركي في القطاع الصناعي. وأضاف أن الغرفة عملت منذ انطلاق الفكرة على استكمال جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقات الربط الكهربائي وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000 دونم لإقامة المشروع.

وأكد أن نجاح مشروع الشمس سيشكل خطوة استراتيجية تمهد الطريق لإطلاق مشاريع مماثلة مستقبلاً، تسهم في تعزيز استدامة القطاع الصناعي وتقليل اعتماده على مصادر الطاقة التقليدية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الصناعة الأردنية إقليمياً ودولياً.

من جهته، أكد رئيس هيئة مديري شركة الشمس المهندس عبدالله الشوابكة أن الإعلان عن اكتمال التمويل يمثل محطة مفصلية في مسار المشروع، حيث تم التوقيع مع شركة صناعية أردنية لتنفيذ الأعمال، ما يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد استكمال الجوانب الإجرائية والتمويلية.

مضيفا ان الدعم الكبير الذي قدمته الغرفة ومتابعتها الحثيثة لمختلف مراحل المشروع، وصولاً إلى اكتمال التمويل وجاهزية الشركة الكاملة للبدء بالتنفيذ ساهم في انجاز المشروع، معربا عن أمله أن يكون المشروع نموذجا يحتذى به لمزيد من المشاريع في المستقبل.