مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر العجوليين والفشيكات الازايده والشوابكة والمساعدة

4 ساعات ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العجولين والفشيكات الازايده والشوابكة والمساعدة.

*ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة علياء سليمان الفشيكات الازايدة  أرملة المرحوم مسلم علي العجوليين الازايدة، وشقيقة النائب السابق عبدالقادر الفشيكات الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرتي العجولين والفشيكات وعشائر الأزايدة عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة الفيصلية أيضا، بمحافظة مأدبا*، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة روان عودة الشوابكة زوجة باسم محمد سلمان الشوابكة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشوابكة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة شفا بدران في العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد باسل علي المساعدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة المساعدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


