جوينات يعقد مؤتمراً صحفياً في دار بلدية مادبا الكبرى ويعلن انجازات لجنة البلدية خلال فترة تسلمها مهامها وحتى الآن

وطنا اليوم – عقد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات اليوم الأثنين مؤتمراً صحفياً في قاعة الاجتماعات بالبلدية أعلن خلاله انجازات اللجنة خلال فترة تسلمها مهامها وحتى الآن.

واستهل جوينات حديثه بالترحيب بالسادة الصحفيين والاعلاميين والحضور منتهزا هذه الفرصة لتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما قدم شكره الجزيل لكل من شركاء البلدية ممثلاً بمعالي وزير الادارة المحلية وليد المصري وعطوفة الامين العام للوزارة الدكتور بكر الرحامنة وعطوفة محافظ مادبا حسن الجبور ولجنة بلدية مادبا واللجان المنبثقة والموظفين وكذلك المجلس التنفيذي والمجلس الأمني الذين كانوا سنداً وعوناً للبلدية

وخص بالذكر أعضاء لجنة البلدية ممثلاً بمديرة الشؤون البلدية مادبا ومدير اشغال مادبا ومدير اراضي مادبا ومدير ثقافة مادبا ومدير السياحة ومدير الاثار.

وقال المهندس جوينات بداية ابارك لأهالي مادبا مصادقة موازنة بلدية مادبا الكبرى والتي بلغت خمسة عشر مليوناً ومائة وسبعة وعشرون الفاً ومائة وتسعة وسبعون دينار و861 فلس دون عجز.

إنجازات لجنة بلدية مادبا الكبرى

أولاً: ضبط إداري وهيكلة مؤسسية

إصدار (1850) قرار مجلس بلدي وتنظيمي وإداري عبر المجلس البلدي واللجان المختصة المنبثقة عنه.

1. تفعيل نظام البصمة الإلكترونية وربطه بالرواتب لضمان الانضباط الوظيفي وربطه بالوزارة.

2. نقل 120 عامل الى الدائرة الصحية من الوظائف الادارية (الشيوخ)

3. اعادة 30 سائق الى دائرة الحركة وتسليمهم الآليات.

4. إعادة توزيع 130 موظف من الكوادر البشرية وفق المسميات الوظيفية الصحيحة.

5. تفعيل القسم القانوني وحصر القضايا المالية والقضائي بواقع 360 قضية من البلدية على الاشخاص ومن الغير على البلدية 30 قضية.

6. شراء خدمات محامي ثاني لغايات المساعدة في تحصيل الاموال العالقة بما ينعكس على جودة الخدمات.

7. اما في موضوع ضبط المحروقات فقد تم تخفيض نسبة المحروقات بواقع 4500 لتر شهريا وهذا يعني 50000 لتر السنوية وتخصيص لترات معينة لكل مركبة وضبط حركتها من خلال اجهزة التتبع .

8. لا نقل لمبنى البلدية حيث جرى تحديث المكاتب ودراسة لتدشين طابق رابع بعد الفحوصات المخبرية اللازمة واعادة تاهيل للواجهة الامامي.

ثانية : إصلاح مالي وتنشيط التحصيل

1. إعداد خطة مالية لتحصيل الذمم المتراكمة والبالغة (18.3) مليون دينار.

2. بلغت نسبة تخمين المنازل الجديدة لعام 2025 الجديدة خلال عمر اللجنة 498 الف دينار تم تحصيل مبلغ مليون 35 الف دينار.

3. استكمال اتمتة تجديد الرخص والدفع الالكتروني وبراءة الذمة الالكترونية .

4. متابعة تحصيل عوائد التعبيد والارصفة المترتبية على المواطنين منذ سنوات سابقة عن طريق دعوات وجهة لهم عن طريق اعلام البلدية حيث تم تحصيل 100 الف دينار قبل اعلان مجلس الوزراء عن الاعفاءات

5. تنفيذ اجراءات مطابقة مالية دورية للتدقيق وفق الاصول المالية (ديوان المحاسبة والرد الفوري) .

6. تعويض بدل استملاك وتوسعة مقبرة نتل الاسلامية بمبلغ مقداره 100 الف (استملاك 300000) مدفوع 100 فقط والباقي محاكم .

7. دفع مبلغ توسعة مقبرة الخلود بواقع بمبلغ مقداره 165 الف دينار بالاضافة الى مرافق سيارات بواقع (110000) دينار .

8. توقيع اتفاقية مع الضمان الاجتماعي لسداد مديونية (2018) قديمة 3 مليون دينار والبالغ قيمتها 18 الف دينار شهرياً واعفاء البلدية من غرامات التاخير البالغ قيمتها 200 الف دينار .

9. تم عمل تسوية مع التامين الصحي للمبلغ (2018) البالغ قيمته 400 الف دينار حيث تم ابرام اتفاقية لدفع شهرية بمبلغ 12 الف دينار شهريا .

10. تم توقيع اتفاقية لجدول المديونية على البلدية لبنك تنمية المدن والقرى 7 مليون بواقع (50000 شهرياً) .

11. إغلاق أكثر من (2500) محل غير مرخص وتصويب أوضاعها.

12. إعادة تقييم وتخمين عقارات جديدة لتعزيز الإيرادات بمبلغ 150 الف دينار .

13. بلغت نسبة المشاريع الراسمالية المنتجة من الموازنة بلغت 27%.

14. بلغت نسبة الرواتب 60% من اجمالي الموازنة لعام 2026 والباقي 13% مستلزمات العمل من اوات وحاويات وعربات ومواد انشائية …….

ثالثا : تحسين الواقع البيئي والخدمي منذ تسلم اللجنة مهامها كما هو ات-

1. جمع ما يقارب (250) طن نفايات يومياً.

2. شراء (300) حاوية جديدة وتعزيز انتشارها في أحياء المدينة واحتصلنا على دعم من وزارة البئية 55 حاوية و 15 حاوية من امانة عمان و 100 سلة نفايات تعليق

3. إزالة (3500) يافطة عشوائية حفاظاً على المشهد البصري واتخاذ قرار من اللجنة بمنع التركيب .

4. تحرير 348 مخالفة بحق المعتدين على الأرصفة والأنظمة البيئية.

5. إعادة تشغيل مأوى الكلاب الضالة وتوقيع اتفاقية مع جمعية عناية الرفق بالحيوان لغايات التعاون وخفض حالات العقر بنسبة وصلت إلى 90%. بحسب كتاب مدير صحة مادبا

6. تم عمل حملات لغايات تنظيف 900 ساحة في مادبا بمعدل 5 ساحات يوميا منذ تسلم اللجنة مهامها

رابعاً: تحفيز الاستثمار وتعظيم الإيرادات////

1. طرح وإعادة هيكلة استثمارات رئيسية بهدف رفع الدخل المالي منها (سوق الجمعه 105 الف بدل 60 الف دينار ، المسلخ البلدي 85 الف بدل من 15 الف ، محطة الفرز للنفايات 329 الف 10 سنوات ، مبيت الشاحنات 10230 عشر الاف ومائتان وثلاثون دينار بدلا من 7 الاف ، مصنع الحديد 20 الف دينار سنوية لمدة 3 سنوات اي 60 الف دينار بدل من 18 الاف ) لثلاث سنوات .

2. طرح مزادات وعطاءات جديدة للمخازن وقطع الاراضي لزيادة موارد البلدية حيث بلغت هذه النسبة بحسب الايرادات 63 الف دينار بالاضافة لطرح حديقة زيد بن حارث للاستثمار بعد اعادة تاهيلها

3. تمديد رخصة النقل السياحي التابعة للبلدية لاعادة طرحها للاستثمار

4. اعادة مخاطبة وزارة النقل وتفعيل رخصة محطة شحن المركبات التابعة للبلدية لغايات طرحها للاستثمار .

5. الانتهاء من دراسة مشروع النظافة للمدينة ايذانا لطرحة للاستثمار بالقريب العاجل (العمل مع الوزارة) .

خامساً: مشاريع البنية التحتية

1. طرح وإحالة عطاءات خلطات إسفلتية ساخنة بمبلغ 800 الف دينار بواقع 160 الف متر مربع

2. طرح عطاء بقيمة (500 ألف دينار) فتح وتعبيد بواقع 150 الف متر مربع

3. تنفيذ صيانة قاعات ومتنزهات ومرافق عامة 100 الف دينار

4. تركيب (3000) وحدة إنارة موفرة للطاقة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة .

5. 13 بؤرة ساخنة في مادبا واستملاك لخمسة منازل ضمن مسار الاودية /// و تنفيذ عطاءات لتحسين وتجويد شبكة تصريف مياه الامطار بمبلغ(2,852,000) الف دينار (مرفق التقرير) .

• احالة عطاء بناء سور لمقبرة منطقة المريجمات والحويـة بقيمــة 25 الف دينــار مخصصات مجـلـس المحافظـة

• احالة عطاء تشطيبات قاعة الحي الشرقي 200 الف دينار مجلس محافظة (عظم 180000).

• احالة لعطاء فتح والتعبيد والخلطة الاسفلتية 150 الف دينار لمجلس المحافظة .

• احالة لعطاء فتح والتعبيد والخلطة الاسفلتية 150 الف دينار صندوق بلدية .

• الحصول على منحه من وزارة السياحة لتركيب 3 حواجز هيديروليكية في الشارع السياحي المغلق لتسهيل عملية الاغلاق واعادة فتحه امام المركبات

• احالة عطاء فتح وتعبيد في منطقة ماعين والمريجمات والحوية بمبلغ 60 الف دينار مخصصات مجلس محافظة .

• احالة عطاء شراء لوازم انارة بمبلغ 30 الف دينار .

• احالة مناقصة فتح وتعبيد ساحة مقبرة الخلود مبلغ 10 الاف دينار.

• احالة عطاء تشطيبات قاعة المريجمات والحوية بمبلغ 170 الف دينار مخصصات مجلس المحافظة .

• تم طرح عطاء لتنظيف العبارات والاودية وشبكة تصريف مياه الامطار استعدادا لفصل الشتاء 2025/2026.

• طرح عطاء لانشاء قاعة ماعين بقيمة 100 مائة الف دينار

• طرح عطاء صيانة ملعب نادي ماعين 25 الف دينار

• تم طرح عطاء لشراء 100 حاوية معدنية سعة 1100 بمبلغ ​15 الف دينار .

• طرح مناقصات للترقيعات والصيانة الطرق بموجب بقرار اللجنة رقم ​386 تاريخ 9/7/2025

• طرح عطاء صيانة مسجد مقبرة ماعين الاسلامية بمبلغ 12 الف دينار.

• احالة مناقصة صيانة الشارع المتهالك المحاذي لمقبرة الفيصلية بمبلغ 10 الاف دينار تقريبا .

• تنفيذ شارع المستشفى الحكومي الجديد بقيمة 10 الاف دينار تقريباً

• احالة مناقصة انشاء مصلى في مركز زها الثقافي ماعين مخصصات مجلس محافظة بقيمة 8000 الاف دينار .

• احالة عطاء فتح وتعبيد لمنطقة ماعين والمرجيمات والحوية بمبلغ 55600 دينار مخصصات مجلس محافظة .

• طرح مناقصة واحالة بقيمة 7690 دينار لشراء لوازم انارة مخصصات مجلس محافظة

• استملاك 10 دونمات لغايات توسعة مقبرة الخلود بسعر 15 دينار للمتر الواحد حيازة فورية

• تم التواصل مع وزارة الطاقة والبدء بتنفيذ تركيب 3 الاف وحدة بدعم من الهيئة الطاقة .

• صرف عدد من المطالبات المالية العالقة للمتعهدين لانجاز مشاريع تم الانتهاء منها

• تم بحث موضوع المرور في المدينة من خلال اجتماع مع المعنيين في المحافظة في دار البلدية ووضع خطة والبدء بتنفيذها مع الشركاء

سادساً : شراكات ومنح دولية

1. قبول طلب للحصول على منحة لشراء اليات نظافة 2 ضاغطات و3 كانسات شوارع من السفارة اليابانية

2. اعادة تقييم وتفعيل لمشروع التغيير المناخ والذي يهدف الى انشاء حدائق ومختبرات بيئية وتشير وعمل محطات شحن وخلاية شمسية بقيمة 3.5 مليون يورو والان بمرحلة الدراسة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية

3. العمل على مشروع الاردن المبتكر للتدريب المهني في مجال السياحة بقيمة 2 مليون 100 الف يورو من الوكالة الايطالية للتعاون الدولي يهدف المشروع الى احياء الواقع السياحي والحرفي داخل المدينة

4. رفع قيمة اعادة تاهيل حديق الكرامة من 30 الف دينار الى 50 الف دينار مقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي .

5. تم طرح عطاء لانشاء سوق المواشي بالتعاون مع مجلس المحافظة بقيمة مليون 350 الف دينار حيث ستلتزم البلدية بمبلغ 350 الف دينار لغايات انشاء البنية التحتية وطرح بالشراكة مع القطاع الخاص

6. الحصول على منحة من الاتحاد الاوروبي بتنفيذ من قبل الجمعية العلمية الملكية لتزويد مركز الزوار والمواقع السياحي بمحطات شحن وخلاية شمسية بما يعود على البلدية بالنفع المالي حوالي 90 الف يورو .

7. الحصول على منحة من الاتحاد الاوروبي بتنفيذ من قبل الجمعية العلمية الملكية لغايات انشاء سوق حرفي للسيدات 250 الف يورو .

8. الحصول على منحة مقدمة من 3 اتجاهات البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الالمانية لغايات انشاء حديقة بيئية والعمل جاري على تحديد الخطة التنفيذية للحصول على السيولة المالية في منطقة الخطابية

🌳 سابعاً: تنمية زراعية

1. تأسيس مشتل بلدي على ارض تابعة للبلدية

2. زراعة 5 الاف شجرة في المدارس والمؤسسات والدوائر الحكومية وجوانب الطرق والجزر الوسطية .

3. .تشجير الميدان والساحات العامة .

4. تشجير قطعة ارض بمساحة 42 دونم بمناسبة يوم الشجرة حيثق تم زراعة 3 الاف شجرة

🔹 دائرة التنظيم

1. تنظيم 3 الاف دونم لزيادة ايرادات طريق ماعين

2. اصدار 350 رخصة ابنية

3. اصدار 600 اذن اشغال

4. اجازة 25 معاملة افراز

5. التعديلات التنظيميه 70 تعديلاً.