العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

العيسوي: التحديث الشامل يعزز قوة ومنعة الأردن في مواجهة التحديات

المتحدثون: نقف خلف قيادتنا صفًا واحدًا ووفاؤنا للملك والوطن أبدي وسرمدي

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أعضاء نادي الطيبة بمحافظة إربد، ووفداً من أعضاء جمعية ديوان أبو الحاج، وذلك في لقاءين منفصلين.

وفي مستهل اللقاءين، أكد العيسوي أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز مسارات التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية، وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وفرص التمكين للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك وذكرى الوفاء والبيعة تشكلان محطتين وطنيتين تجددان قيم الانتماء والولاء، وتؤكدان عمق العلاقة بين القيادة والشعب، القائمة على الثقة والعمل المشترك لخدمة الوطن وتعزيز استقراره.

وبيّن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمضي بثبات في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى رؤية استشرافية توازن بين متطلبات الداخل والتحرك الفاعل على الساحة الدولية، عبر توسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أن المواقف الثابتة لجلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية، إضافة إلى الجهود السياسية والإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة، تعكس التزاماً راسخاً بثوابت الأردن القومية والإنسانية.

وتطرق العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك المتعلقة بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة – الجيش العربي، بما يضمن تعزيز جاهزيتها وكفاءتها في مواجهة التهديدات التقليدية والمستجدة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس حرصاً ملكياً على تعزيز قوة الدولة ومنعتها.

من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك، مثمنين جهوده المتواصلة في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

ورفعوا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون وذكرى الوفاء والبيعة، داعين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي العهد وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية.

وشددوا على أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة، نموذجاً في التماسك والوحدة الوطنية، مشيدين بحرفية ومهنية القوات المسلحة – الجيش العربي، وقدرتها على صون أمن الوطن واستقراره.

وعبر عن اعتزازهم باهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشباب، لافتين إلى ان الرياضة تعد من أبرز اهتمام الشباب الأردني، مشيرين بهذا الصدد إلى أهمية تأهل منتحب النشامى لتصفيات كأس العالم.

وأعربوا عن تقديرهم بالتواصل المستمر لجلالة الملك مع أبناء شعبه من مختلف المحافظات والبوادي والمخيمات، والتي انبثق عن هذا التواصل المبادرات الملكية التي باتت محطات مضيئة في مسيرة إنجازات الوطن.

وأكدوا أهمية توجيه سمو ولي العهد، بتوثيق السردية الأردنية.

ولفتوا إلى أن القيادة الهاشمية كانت وستبقى صمام أمان للوطن، وأن الأردنيين ماضون خلف قيادتهم في مسيرة البناء والتحديث بثقة وثبات، إذ قالوا “نحن على العهد ماضون وعلى الوعد باقون، نقف خلف جلالة الملك صفا في خندق الوطن، ووفاؤنا للوطن وقيادته أبدي وسرمدي”.