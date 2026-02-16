رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن حملة مميزة استقبالاً للشهر المبارك تحت عنوان “رمضان شهر الخير… ومع Orange الجوائز غير”، تبدأ اعتباراً من 10 شباط وتستمر حتى 23 أيّار لتقدم لزبائنها فرصة الفوز بمكافآت استثنائية لمشتركي الهواتف الخلوية واشتراكات الإنترنت المنزلي، سواء للمشتركين الجدد أو الحاليين.

وضمن الحملة، سيتمكن الزبائن من دخول سحوبات لكسب مكافآت مالية بقيمة 777 دينار يومياً خلال أيام شهر رمضان المبارك، كما تستمر الحملة بعد انتهاء الشهر الفضيل، ثلاثة فائزين، كل فائز مع مرافق واحد، سوف يتابعون مباراة النشامى من قلب الملعب في الرحلة العالمية المنتظرة، شاملة تذاكر الطيران وتذاكر المباراة وإقامة الفنادق والمواصلات الداخلية، ضمن أكبر وأضخم حدث كروي عالمي.

إضافةً إلى ذلك، تتضمن الحملة فرصة ذهبية للفوز بسيارة كهربائية حديثة من نوع Dongfeng Nammi Box موديل 2026 في السحب الختامي.

ويشمل السحب كل من يشتري خط موبايل أورنج مدفوع مسبقاً أو لاحقاً، أو يشترك بخدمات أورنج إنترنت (فايبر،5G البيت، 4G نت، أو ADSL)، حيث تتضاعف فرص الربح لمن يتم عملية الاشتراك عبر قنوات أورنج الرقمية مثل المتجر الإلكتروني أو تطبيق Max it.

كما يحصل الزبائن الحاليين الذين يقومون بتجديد اشتراكاتهم أو دفع فواتير الموبايل أو الإنترنت على فرص للدخول في السحب، ويمكن للزبائن أيضاً استبدال 50 نقطة من برنامج مكافآتMax it للحصول على فرصتين إضافيتين للدخول في السحب.

وأكدت أورنج الأردن أن إطلاق “رمضان شهر الخير… ومع Orange الجوائز غير” يُمثل امتداداً لنهجها القائم على فهم احتياجات الزبائن والاستماع إلى آرائهم بهدف تزويدهم بتجارب استثنائية على مستوى المملكة، كما يعكس التزام الشركة بالوعود وتحقيقها من خلال مبادرات وخدمات مبتكرة ترتقي بتجربة الزبائن وتعزز التميز.

وتتضمن الحملة عروضاً متنوعة، منها الحصول على 50% حزم إنترنت إضافية للمشتركين الجدد للخطوط المدفوعة لاحقاً لمدة 3 أشهر.

وتقدم أورنج أيضاً عروض خاصة وحصرية على خدمات الإنترنت المنزلي الأقوى في المملكة بأسعار تبدأ من 10 دينار شهرياً.

ويُذكر أنه فور إعلان فوز أحد المشتركين بإحدى الجوائز، يتم استثناؤه من السحوبات اللاحقة، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى 34 فائزاً مع نهاية الحملة، بما يضمن للزبائن تجربة متكاملة ولا تُنسى.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo