بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

صندوق الزكاة يقر عيدية 40 دينارا للأسر المنتفعة وتوزيع 12 ألف كوبون تسوق

4 ساعات ago
صندوق الزكاة يقر عيدية 40 دينارا للأسر المنتفعة وتوزيع 12 ألف كوبون تسوق

وطنا اليوم:أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة صرف عيدية بقيمة 40 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر أيتام منتفعة من الصندوق، إضافة إلى توزيع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارا لكل كوبون، ضمن خطة الصندوق لشهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الاثنين، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث أوضح أن العيدية ستودع في الحسابات البنكية للأسر المستفيدة إلى جانب رواتبهم الشهرية.
وأشار الخلايلة، إلى أن كلفة كوبونات التسوق البالغة 360 ألف دينار ستوزع بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفي عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى توزيع 40 ألف طرد تمويني عبر لجان الزكاة من التبرعات العينية وحساباتها خلال الشهر الفضيل.
كما تتضمن الخطة توزيع صدقة الفطر على مستحقيها مع نهاية رمضان.
وبين أن الخطة تشمل تسليم 15 مشروعا تأهيليا إنتاجيا بكلفة 45 ألف دينار، وترميم 6 منازل وصيانة 10 منازل لأسر فقيرة بكلفة إجمالية 45 ألف دينار.
كما تقرر إقامة حفل إفطار لنحو 3 آلاف يتيم وأسرهم في مختلف المحافظات بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف 15 رمضان، إضافة إلى تنظيم إفطار خاص لـ300 يتيم وأسرهم وتوزيع هدايا نقدية وعينية بكلفة تقديرية 10 آلاف دينار.
وأكد الخلايلة، إطلاق حملة إعلامية لحث المواطنين على أداء الزكاة وتخصيص خطبة جمعة خلال الشهر الفضيل للحديث عن فضل الزكاة والصدقات وأثرهما في تعزيز التكافل الاجتماعي، محذرا من التفاعل مع أي روابط مشبوهة تطلب بيانات شخصية بزعم تقديم مساعدات، كما دعا إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16:16

العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

16:09

الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

16:06

الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

15:35

رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

15:32

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

15:19

صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

14:47

وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

14:37

مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

14:35

بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

14:34

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

14:32

هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026