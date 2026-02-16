مشادة في النواب.. القاضي: الي مش عاجبه يغادر الجلسة

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على ضرورة استكمال مشروع قانون الغاز دون أي مداخلات جانبية أو نقاشا خارجة عن الجلسة التشريعية.

وقال القاضي للنواب “الي عاجبه عاجبه، والي مش عاجبه يغادر الجلسة”.

وبين أنه “يمنع التسلل من الجلسة” ويجب استكمال مناقشة القانون..

ووجه القاضي حديثه للنائب محمد هديب قائلًا ” تا تداوم في المجلس وتحضر تحكي”

وحاول نواب التدخل بعد رفض القاضي واعتراض النائب، مما خلق أزمة تحت القبة وصراخ متبادل.