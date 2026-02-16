ودائع البنوك الأردنية تتجاوز 50 مليار دينار في 2025

وطنا اليوم:وصلت قيمة ودائع الجهاز المصرفي خلال العام الماضي، إلى قرابة 50.019 مليار دينار، مرتفعة بنحو 3.320 مليار دينار عن عام 2024، عندما وصلت هذه الودائع إلى 46.699 مليار دينار تقريبا.

وعليه نما حجم ودائع الجهاز المصرفي في 12 شهرا من العام الماضي بنحو 7%، مقارنة بنهاية 2024 وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 21.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، وبلغت قيمة هذه الودائع، قرابة 10.764 مليار دينار، في العام الماضي، مقابل، 9.999 مليار دينار، في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وبحسب توزيع الودائع، فهو لا يختلف في كل عام عن الأعوام التي تسبقه، وتبقى سيطرة القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم واضحة بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي؛ إذ وصلت قيمة هذه الودائع عام 2025، إلى 45.407 مليار دينار، في حين بلغت قيمة ودائع القطاع العام، نحو 3.883 مليار دينار.

وسجل معدل سعر الفائدة على الودائع انخفاضا بنهاية عام 2025، بنحو 66 نقطة أساس، ليصل على الودائع لأجل إلى 5.22 نقطة، مقارنة بمعدل سعر الفائدة على هذا النوع من الفوائد عام 2024، عندما بلغ قرابة 5.88 نقطة.