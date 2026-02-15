المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يباشر أعماله

وطنا اليوم:باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9، اليوم الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم الخدمات العلاجية لهم”، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تعتز بوجودها على أرض القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز.

وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة من ذوي الخبرات، يقومون بواجباتهم بكل كفاءة ومهنية، مبيناً أن الطواقم بدأت فور وصولها القيام بكافة الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لمباشرة عمل المستشفى، وهي جاهزة لاستقبال المراجعين.

ويحتوي المستشفى على عيادات متخصصة تشمل عيادة الطب العام، عيادة النسائية والتوليد عيادة الجلدية والعناية الحثيثة، والجلدية الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الشرايين، وجراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة الاطفال وحديثي الولادة، وجراحة التجميل والحروق، والوجه والفكين، والنسائية والتوليد، بالإضافة الى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة