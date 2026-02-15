مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة النهار بوفاة المرحوم الشيخ فواز إسماعيل كريم النهار المناصير العبادي.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة النهار وعشائر قبيلة بني عباد عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.