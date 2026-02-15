شورى العمل الإسلامي يباشر مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي للحزب

وطنا اليوم:باشر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي مساء أمس، مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، وذلك خلال جلسة رسمية خُصصت لبحث بنود التعديل وإقرارها، وأقرّ المجلس عدداً من التعديلات، فيما تقرر تأجيل استكمال مناقشة بقية البنود إلى جلسة الأسبوع المقبل، على أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى حين الانتهاء من كامل جدول الأعمال.

واستهل الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور موسى الوحش بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز مبدأ الشورى وترسيخ العمل المؤسسي داخل الحزب، بما يضمن استمرار رسالته الوطنية ودوره تجاه قضايا الوطن والمواطنين، وأشار إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتصاعد التهديدات الصهيونية ضد الأردن ودول المنطقة، واستمرار جرائم الاحتلال في فلسطين، لا سيما في غزة، تفرض تعزيز التماسك الداخلي والوحدة الوطنية. وشدد على أهمية تلاحم الموقف الشعبي دعماً للمقاومة، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الصهيوني.

من جهته، أكد الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا أن الحزب مستمر في أداء دوره المجتمعي والوطني دفاعاً عن الوطن وقضايا الأمة، مشيراً إلى أن التعديلات المطروحة تراعي أحكام قانون الأحزاب الجديد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. وأضاف أن الحزب أنجز عملية هيكلة داخلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الشورى داخل مؤسساته، لافتاً إلى أن الحزب يتعامل بإيجابية مع المستجدات السياسية والتشريعية، في إطار التزامه بمبادئه وثوابته كحزب سياسي أردني وطني مستقل ذو مرجعية إسلامية، يعمل في خدمة قضايا الوطن والمواطن والأمة