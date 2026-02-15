بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بلدية الكرك تبدأ تنفيذ أعمال عطاء تأهيل المدينة

ساعتين ago
بلدية الكرك تبدأ تنفيذ أعمال عطاء تأهيل المدينة

وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى تنفيذ أعمال عطاء تأهيل مدينة الكرك في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين واقع الخدمات في مختلف مناطق المدينة.
ويأتي هذا العطاء ضمن برنامج تأهيلي يستهدف معالجة الاختلالات في الطرق والأرصفة وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إضافةً إلى تحسين المشهد العام بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وأولويات المرحلة الحالية.
ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية والالتزام بالإرشادات التنظيمية المؤقتة في مواقع التنفيذ حرصًا على السلامة العامة وتسريع وتيرة الإنجاز بما ينعكس إيجابًا على واقع المدينة وخدمة أهلها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

مستشفى الجامعة الأردنية يُطلق فرقًا تمريضيّة متخصّصة لتعزيز التميّز المؤسّسي والارتقاء بالخدمات التمريضيّة المُقدّمة

16:30

نتنياهو يفجر زلزال الضفة فهل ترد المقاطعة بـزلزال مماثل؟

16:28

الملتقى الوطني للإدارة المحلية

16:27

إصابة رجل أمن أثناء القبض على المطلوب بقضايا مخدرات في عمّان

16:11

قطر تضع شروطا صارمة لحفل شاكيرا الأول

16:01

وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025

15:58

وزير الصحة يصدر تعميما بإلزامية ترخيص مزاولة المعالجة التنفسية

15:47

بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ دور غير متوقع لصلاح

15:27

تكريم أمني أردني لوافد مصري يقيم في الكرك

15:15

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

15:09

الملتقى الأردني الإيطالي للأعمال: الأردن يرسخ موقعه بالمنطقة كمقر للتجارة والاستثمار

14:38

حزب العمال يدعو لحضور لقاء حول واقع ومستقبل الضمان

وفيات
وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026