بلدية الكرك تبدأ تنفيذ أعمال عطاء تأهيل المدينة

وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى تنفيذ أعمال عطاء تأهيل مدينة الكرك في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين واقع الخدمات في مختلف مناطق المدينة.

ويأتي هذا العطاء ضمن برنامج تأهيلي يستهدف معالجة الاختلالات في الطرق والأرصفة وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إضافةً إلى تحسين المشهد العام بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وأولويات المرحلة الحالية.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية والالتزام بالإرشادات التنظيمية المؤقتة في مواقع التنفيذ حرصًا على السلامة العامة وتسريع وتيرة الإنجاز بما ينعكس إيجابًا على واقع المدينة وخدمة أهلها