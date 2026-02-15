بنك القاهرة عمان
تخفيفا للازدحامات واستهلاك الوقود .. الحكومة تدعو الأردنيين لاستخدام حافلات النقل العام

25 دقيقة ago
وطنا اليوم:دعت وزارة الاتصال الحكومي المواطنين إلى تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية، مؤكدة على الانعكاسات الإيجابية المباشرة لهذا السلوك على جودة الحياة اليومية والبيئة.
وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاعتماد المتزايد على حافلات النقل العام يسهم بشكل فعال في تخفيف الازدحامات والحد من استهلاك الوقود على المستوى الوطني والفردي، بالاضافة الى حماية البيئة عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية الضارة
وتأتي هذه الرسائل التوعوية ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية النقل الجماعي كخيار استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على سلامة البيئة.


